الكشف عن احتياطات الذهب الأميركية مع صعود الأسعار

30 سبتمبر 2025 . الساعة 11:51 بتوقيت القدس
القيمة السوقية لاحتياطات الذهب الأميركية تتجاوز حاجز التريليون دولار

تجاوزت القيمة السوقية لاحتياطات الذهب الأميركية حاجز التريليون دولار، بعد أن ارتفع سعر الأونصة إلى مستوى قياسي بلغ 3824.50 دولاراً، بزيادة تقارب 45% منذ بداية العام، وفق بيانات وزارة الخزانة.

وتقدر الخزانة الأميركية حجم هذه الاحتياطات بنحو 261.5 مليون أونصة، يحتفظ بأكثر من نصفها في منشآت فورت نوكس بولاية كنتاكي، فيما يوزع الباقي بين مستودعات في وست بوينت ودنفر، إضافة إلى خزائن مجلس الاحتياطي الفدرالي في مانهاتن.

وبالرغم من القفزة في القيمة السوقية، لا تزال التقديرات الرسمية ثابتة عند نحو 11 مليار دولار، استناداً إلى السعر القانوني للأونصة البالغ 42.22 دولاراً، والمعتمد منذ عام 1973.

وكانت تكهنات قد أثيرت في وقت سابق بشأن احتمال إعادة تقييم الاحتياطات وفق الأسعار الحالية، إلا أن وزير الخزانة سكوت بيسنت نفى وجود خطط عملية لذلك، مؤكداً أن المسألة ليست قيد البحث.

ويأتي هذا الجدل في وقت تتصدر فيه الولايات المتحدة قائمة أكبر مالكي الذهب في العالم، بينما يستمر الطلب العالمي على المعدن النفيس مدفوعاً بعوامل اقتصادية وسياسية.

المصدر / وكالات
