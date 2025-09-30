فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تعرف على أقوى 10 اقتصادات في العالم

نادي الأسير: 40 حالة اعتقال على الأقل بين صفوف المحررين في صفقة التبادل الأخيرة

الاحتلال يرتكب مجزرة دامية بحقِّ منتظري المُساعدات وسط قطاع غزة

أهالي أسرى الاحتلال يُغلقون شارعًا حيويًا خلال تظاهرات في "تل أبيب"

الصحة بغزة: نواجه تحدِّيات كارثية جرَّاء تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية

صادم ..37 مليون أمريكي يعيشون تحت خط الفقر

عامان من العدوان.. إعادة إعمار المنازل حق يسلبه الاحتلال في غزة

مجازر متواصلة.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 725

استطلاع: أغلبية الأمريكيين يؤيدون إنهاء حرب غزة حتى دون إطلاق سراح الأسرى

د.حامد الصراف لـ"فلسطين أون لاين": الاعترافات الغربية بفلسطين تحول نوعي يتطلب إجراءات ضد الاحتلال

أهالي أسرى الاحتلال يُغلقون شارعًا حيويًا خلال تظاهرات في "تل أبيب"

30 سبتمبر 2025 . الساعة 11:35 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية من مظاهرات سابقة
ترجمة عبد الله الزطمة

في تصعيد لافت ضد حكومة نتنياهو، أغلق متظاهرون "إسرائيليون"، صباح اليوم الثلاثاء، شارع "أيالون" الحيوي جنوب (تل أبيب)، احتجاجًا على ما وصفوه بمحاولات إفشال خطة إنهاء الحرب في غزة.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" فإن المتظاهرين، الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم آباء لجنود يخدمون في غزة، نزلوا بالحبال من جسر "يهوديت"، ما تسبب في تعطيل حركة المرور في ذروة الازدحام. ورفعوا لافتات كُتب عليها: "دماء أبنائنا لن تُهدر"، و"لا للحرب السياسية"، مطالبين بوقف الحرب فورًا.

الاحتجاج جاء غداة إعلان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو دعمه لخطة أمريكية تقضي بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن الأسرى، إلا أن المتظاهرين اتهموا نتنياهو بـ"الخضوع للضغوط اليمينية"، مما يهدد بفشل الاتفاق، كما حدث سابقًا.

الشرطة أعادت فتح الطريق بعد دقائق، وفرضت غرامات مالية على بعض المتظاهرين. ومن المقرر تنظيم مسيرة احتجاجية مساءً باتجاه مقر حزب الليكود في (تل أبيب).

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #احتجاجات في تل أبيب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة