أهالي أسرى الاحتلال يُغلقون شارعًا حيويًا خلال تظاهرات في "تل أبيب"

ترجمة عبد الله الزطمة

في تصعيد لافت ضد حكومة نتنياهو، أغلق متظاهرون "إسرائيليون"، صباح اليوم الثلاثاء، شارع "أيالون" الحيوي جنوب (تل أبيب)، احتجاجًا على ما وصفوه بمحاولات إفشال خطة إنهاء الحرب في غزة.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" فإن المتظاهرين، الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم آباء لجنود يخدمون في غزة، نزلوا بالحبال من جسر "يهوديت"، ما تسبب في تعطيل حركة المرور في ذروة الازدحام. ورفعوا لافتات كُتب عليها: "دماء أبنائنا لن تُهدر"، و"لا للحرب السياسية"، مطالبين بوقف الحرب فورًا.

الاحتجاج جاء غداة إعلان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو دعمه لخطة أمريكية تقضي بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن الأسرى، إلا أن المتظاهرين اتهموا نتنياهو بـ"الخضوع للضغوط اليمينية"، مما يهدد بفشل الاتفاق، كما حدث سابقًا.

الشرطة أعادت فتح الطريق بعد دقائق، وفرضت غرامات مالية على بعض المتظاهرين. ومن المقرر تنظيم مسيرة احتجاجية مساءً باتجاه مقر حزب الليكود في (تل أبيب).

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين