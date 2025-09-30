استطلاع: أغلبية الأمريكيين يؤيدون إنهاء حرب غزة حتى دون إطلاق سراح الأسرى

ترجمة عبد الله الزطمة

أظهر استطلاع رأي أجرته "نيويورك تايمز" أن 60% من الأمريكيين يؤيدون وقف الحرب في غزة، حتى لو لم يُفرج عن الأسرى "الإسرائيليين"، في مؤشر على تراجع التأييد الشعبي لـ"إسرائيل" داخل الولايات المتحدة.

وبيّن الاستطلاع أن 35% من الأمريكيين يدعمون الفلسطينيين، مقابل 34% يؤيدون "إسرائيل"، بينما قال 31% إنهم غير منحازين لأي طرف.

جاء ذلك بالتزامن مع نشر رسالة كتبها الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك، المؤيد لـ "إسرائيل"، قبل مقتله في حادث إطلاق نار بجامعة يوتا مطلع الشهر الجاري. الرسالة، التي نُشرت في "نيويورك بوست"، وجه فيها كيرك انتقادات حادة لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، محذرًا من تراجع التأييد الأمريكي – حتى في أوساط المحافظين – بسبب ما وصفه بـ"الفشل الإعلامي الإسرائيلي".

كيرك، الذي ارتبط بعلاقات قوية مع دوائر يمينية أمريكية، قال إن فريقه أمضى شهورًا في تحليل الاتجاهات المناهضة لـ"إسرائيل" على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن "تل أبيب" لا ترد بالشكل الكافي على اتهامات مثل الفصل العنصري، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية.

وأضاف: "أشعر أحيانًا أنني أدافع عن "إسرائيل" أكثر من الحكومة الإسرائيلية نفسها"، داعيًا نتنياهو إلى تشكيل فريق ردّ سريع وتطوير حضور إعلامي عصري على المنصات الرقمية.

كما انتقد ظهور المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بـ"أسلوب قديم يُشبه تسجيلات السبعينيات"، واقترح إنشاء "شبكة حقيقة" إسرائيلية لتفنيد المعلومات المضللة.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين