"وصفةٌ لتفجير المنطقة".. حركة الجهاد الإسلامي تردُّ على خطة ترامب بشأن غزة

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إن ما أُعلن في المؤتمر الصحفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو يمثل اتفاقًا أمريكيًا إسرائيليًا خالصًا، ويعبر بالكامل عن الموقف "الإسرائيلي".

وأكد النخالة في بيان، أن هذا الإعلان ليس سوى وصفة لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، ومحاولة "إسرائيلية" لفرض ما عجزت عن تحقيقه بالحرب عبر الولايات المتحدة، معتبرًا أن الإعلان الأمريكي الإسرائيلي وصفة لتفجير المنطقة.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته تشهر أنها ستحصل على على رد إيجابي من حركة حماس تجاه الخطة.

وتنص الخطة على إطلاق حوار بين "إسرائيل" والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي، مع تأكيد أن "إسرائيل" لن تحتل غزة أو تضمها، ولن يُجبر أي طرف على مغادرتها.

كما تشمل تعليق جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بما فيها القصف الجوي والمدفعي، مدة 72 ساعة من لحظة إعلان إسرائيل قبولها العلني بالاتفاق، يطلق فيها سراح جميع الأسرى الأحياء وتسليم رفات القتلى.

وتقضي الخطة بانسحاب الجيش الإسرائيلي وفق جداول زمنية ومعايير مرتبطة بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليها مع القوات الإسرائيلية والضامنين والولايات المتحدة.

كما ستفرج "إسرائيل"، بعد استكمال إطلاق الأسرى، عن 250 سجينا محكوما بالمؤبد إضافة إلى 1700 معتقل من سكان غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتتعهد الخطة بإدخال المساعدات بشكل كامل وفوري إلى قطاع غزة عند القبول بالاتفاق، في حين سيتم تنفيذ البنود، بما فيها توسيع نطاق المساعدات، في المناطق التي يصفها الاتفاق بـ"الخالية من الإرهاب" إذا تأخرت حركة حماس أو رفضت المقترح.

المصدر / فلسطين أون لاين