الأونروا: نصف مليون فلسطيني في مدينة غزة باتوا محاصرين

غزة/ فلسطين أون لاين

قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، إن نحو نصف مليون فلسطيني في مدينة غزة باتوا محاصرين في مساحة لا تتجاوز 8 كيلومترات مربعة، مع اتساع رقعة الهجوم البري الإسرائيلي على المدينة.

وأضاف أبو حسنة، في مقابلة مع قناة الجزيرة، أن غزة تشهد "انهيارًا كبيرًا في منظومة العمل الإنساني"، محذرًا من نفاد الوقود خلال 48 ساعة، وهو ما سيعني توقف الخدمات الأساسية بما فيها عمليات الإنقاذ والإسعاف.

وأكد أبو حسنة أن المجاعة انتقلت مع هؤلاء النازحين إلى وسط وجنوب القطاع، حيث يبيت عشرات الآلاف في الشوارع بلا خيام أو مأوى. وشدد على "الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار فورًا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية"، محذرًا من كارثة إنسانية أوسع نطاقًا.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة بدعم أميركي، تشمل القتل والتجويع والتهجير والتدمير المنهجي، في تحدٍ للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، أسفرت هذه الحرب عن استشهاد أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة نحو 168 ألفًا آخرين، بينهم آلاف النساء والأطفال. كما توفي 442 شخصًا على الأقل، بينهم 147 طفلًا، جراء سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال.