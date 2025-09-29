القصة كاملة.. إيران تنفذ حكم الإعدام بأحد أبرز جواسيس "إسرائيل"

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعدمت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، أبرز الجواسيس المرتبطين بجهاز الاستخبارات "الاإسرائيلي" (الموساد)، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية ومصادقة المحكمة العليا الإيرانية على الحكم.

وأوضحت وكالة "تسنيم" نقلا عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، أن المتهم كان متخصصا في مجال قواعد البيانات (Database) وعمل من خلال إحدى الشركات المعرفية في مشاريع حساسة واتصالات استراتيجية داخل البلاد، ما منحه وصولا مباشرا إلى قواعد بيانات سيادية وحكومية مهمة.

تشير التحقيقات إلى أنّ عملية استقطابه بدأت عندما شارك في دورة تخصصية في إحدى دول الخليج، حيث رصد من قبل عناصر الموساد، وبعد فترة، تواصل معه ضابط استخبارات عبر شركة وهمية تدعى ESMI، وجرى ترتيب لقاءات في الهند وأرمينيا ولاحقا في إيرلندا حيث خضع لدورات تدريبية متقدمة، كما كلف بمهام تجسسية تتعلق بالوصول إلى مراكز البيانات الإيرانية، وتتبع مسارات توريد المعدات الإلكترونية.

بحسب اعترافاته، تم تكليفه بمهام منها:

السعي لاختراق أنظمة مراكز البيانات الحكومية. التواصل مع شركات متخصصة في الأجهزة الإلكترونية وقواعد البيانات. جمع معلومات عن مشاريع حساسة وبنى تحتية داخل إيران. محاولة إدخال أجهزة إلكترونية معطوبة أو مخترقة بهدف التخريب، على غرار ما حدث في بعض عمليات التخريب بالقطاع النووي الإيراني.

وحصل المتهم مقابل خدماته على مبالغ مالية، ومصاريف سفر وإقامة، إضافة إلى تدريبات تقنية ولغوية. كما منح أجهزة تجسس متطورة، منها أحدث نسخة من نظام تشغيل يعرف باسم "ويندوز الأحمر"، وهو من الأدوات التي لا تعطى إلا للعناصر ذات الثقة العالية لدى الموساد.

تشير الوثائق إلى أن المتهم أجرى خلال فترة تجنيده تسعة سفرات خارجية، التقى خلالها ضباط الموساد في دول مختلفة منها: الإمارات، أرمينيا، الهند، تايلاند، فيتنام، إيرلندا وبلغاريا، بالإضافة إلى عشرات اللقاءات غير المباشرة.

وبعد اعتقاله واستكمال التحقيقات، وجهت إليه تهمة الإفساد في الأرض عبر التجسس لصالح الموساد ضد إيران، وبعد محاكمته صدر بحقه حكم الإعدام، وقد صادقت المحكمة العليا على الحكم، الذي نفذ صباح اليوم.