الإعلام العبريّ: حدث "أمنيّ" يوقِّع جنودًا قتلى وجرحى في عمق مدينة غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت تقارير عبرية، اليوم الإثنين، بإصابة عدد من جنود جيش الاحتلال بجروح خطيرة إثر حدث أمني كبير في مدينة غزة، بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية صاروخًا مضادًا للدروع باتجاه تجمع للقوات.

وذكرت منصات عبرية للمستوطنين أن المقاومة نفذت كمينًا مركبًا، بدأ بتفجير دبابة وجرافة عسكرية، قبل أن تُفجَّر عبوات ناسفة في قوة إنقاذ وصلت إلى الموقع ذاته. وأسفرت العملية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود، بينهم مصابون بجراح بالغة أدت إلى بتر أطراف عدد منهم.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن الهجوم استهدف ناقلتي جنود مدرعتين إضافة إلى دبابة وجرافة عسكرية، حيث أصاب الصاروخ الأول إحدى الناقلات مباشرة، ما أدى إلى انفجارها ومقتل من بداخلها.

كما أسفر الهجوم عن إصابة أكثر من 8 جنود آخرين، معظمهم في حالة حرجة، فضلاً عن أضرار كبيرة لحقت بالمعدات المستهدفة.

وأشارت مصادر عبرية إلى أن مروحية عسكرية هبطت في مستشفى "إيخلوف" بتل أبيب، وهي تقل جنودًا مصابين جراء الحدث الأمني، فيما رجحت مصادر أخرى مقتل جنديين على الأقل، مؤكدة أن جنودًا احترقوا داخل آلية عسكرية شمال قطاع غزة.

في المقابل، أفادت مصادر فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائف دخانية شمال حي النصر، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي والمسير في أجواء مدينة غزة، وسط أنباء عن حدث أمني صعب يتعرض له جيش الاحتلال داخل المدينة.

وأضافت، بأن هناك اشتباكات مستمرة شمال حي النصر بغزة، بعد وقوع قوات الاحتلال في الكمين الأول، تزامنًا مع إطلاق نار متواصل من مروحيات الاحتلال وإلقاء قنابل دخانية لمحاولة إجلاء الجنود القتلى والمصابين.

وبوتيرة شبه يومية، تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، عن عمليات موثقة بالصورة والصوت قتلت وأصابت خلالها عسكريين "إسرائيليين" في المعارك البرية المندلعة في القطاع منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

ووفق أرقام صدرت بداية العام الجاري، فإن الجيش الإسرائيلي فقد نحو ألف ضابط وجندي منذ بداية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وإلى جانب القتلى أصيب آلاف الجنود الإسرائيليين بجروح خطرة، بينما يخضع الآلاف أيضا لعلاجات نفسية.