سرايا القدس تعلن استهداف آلية "إسرائيلية" وقنص جندي في غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- أن مجاهديها تمكنوا، السبت الماضي، من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في محيط مستشفى القدس بحي تل الهوا في مدينة غزة.

وقالت الحركة -في بيان لها- إن العملية نُفذت بواسطة صاروخ من طراز "إم كيه 84" من مخلفات الجيش الإسرائيلي، مؤكدة أن مقاتليها رصدوا بعد الاستهداف هبوط طائرات إسرائيلية في المكان لإجلاء القتلى والجرحى من المنطقة.

وفي وقت سابق، تمكن مجاهدو سرايا القدس من قنص جندي "إسرائيلي" يعتلي أحد المنازل في محيط مخيم الشاطئ بمدينة غزة وإصابته إصابة مباشرة.

كما أعلنت السرايا، في بلاغ عسكري منفصل، سيطرتها على طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهام استخبارية وسط قطاع غزة.

وبوتيرة شبه يومية، تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، عن عمليات موثقة بالصورة والصوت قتلت وأصابت خلالها عسكريين "إسرائيليين" في المعارك البرية المندلعة في القطاع منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

ووفق أرقام صدرت بداية العام الجاري، فإن الجيش الإسرائيلي فقد نحو ألف ضابط وجندي منذ بداية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وإلى جانب القتلى أصيب آلاف الجنود الإسرائيليين بجروح خطرة، بينما يخضع الآلاف أيضا لعلاجات نفسية.