بالأسماء.. 25 معتقلاً من غزة تم الحصول على أماكن احتجازهم

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، قائمة بأسماء عدد من معتقلي قطاع غزة، وأماكن احتجازهم في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب البيان، تتضمن هذه الردود أماكن احتجازهم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، وجزء آخر لم نتلق بشأنهم معلومات، وسيتم إعادة الفحص عن مصيرهم بعد مرور شهر على الرد الأخير المتمثل بحسب جيش الاحتلال أن لا معلومات بشأنهم.

وأرفقت هيئة شؤون الأسرى، في ختام بيانها، تذكيرًا لأهلنا في القطاع مرفق الرابط الخاص لإمكانية الفحص عن مكان احتجاز أبنائهم المعتقلين اضغط هنا

مرفق قائمة بأسماء معتقلين من غزة تلقَّت مؤسسات الأسرى ردوداً بشأن أماكن احتجازهم عبر جيش الاحتلال، علماً أن العديد من معتقلي غزة ما زالوا رهن جريمة الإخفاء القسري.

1- أحمد محمود إسماعيل عاشور / سديه تيمان

2- محمد عايش محمد غبن / نفحة

3- معتصم جمال محمد العواودة / النقب

4- عبدالله عطا عبدالله درويش / النقب

5- سلمان أبو جامع / عوفر

6- شادي عبد زايغ / النقب

7- شوكت خالد علي الأعرج / عوفر

8- خالد علي إبراهيم الأعرج / النقب

9- خضر ناهض خضر حسان / النقب

10- مهند أسامة محمد قاسم / النقب

11- أحمد عبد الرحيم محمد سمهود / سديه تيمان

12- محمد جمال جمعة زعرب / النقب

13- حسام محمد عطية غبن / النقب

14- زكريا زهير محمد الكفارنة / النقب

15- يوسف أحمد يوسف لبد / عسقلان

16- عبدالله أحمد عبدالله لوا / عسقلان

17- ماجد فضل سلامة عبيد / عوفر

18- عزّ الدين محمود يوسف لبد / عسقلان

19- ضياء الدين حسين يوسف / النقب

20- سعيد خالد سعيد الخطيب / النقب

21- حسام ذيب الرزاينة / عوفر

22- طاهر عرفات شوبكي / عسقلان

23- حمزة عبد القادر عليان / النقب

24- علام إبراهيم عبد السلام / نفحة

25- محمد مجدي نعمان صبح / النقب