فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة تُحذِّر من التَّوقُّف الكامل لبنوك الدم في مستشفيات قطاع غزَّة

لليوم الـ 724.. الاحتلال يصعِّد جرائمه الدَّامية ويواصل حرب الإبادة على غزَّة

50 شهيدًا و 184 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية وحصيلة جديدة لشهداء "لقمة العيش"

تركيا تجلي ركاب سفينة ضمن أسطول الصمود المتَّجه إلى غزَّة

"عقب ظهور سيدة في المقاعد المخصّصة لبلاده".. الوفد الموريتاني يوضِّح حقيقة انسحابه عقب بدء كلمة نتنياهو

ما حقيقة فيديو استفزاز مجموعة من الحريديم لمعتمرين أتراك في مطار صبيحة؟

الاعتراف الدولي بفلسطين: جدوى سياسية أم إجراء رمزي؟

اجتياح غزة يهدّد بمحو تاريخ الرياضة الفلسطينية

لجنة الكنائس تردُّ على أكاذيب نتنياهو: "إسرائيل" دمَّرت الوجود المسيحي في فلسطين

في العراء.. عائلات غزة تتجرع مرارة النزوح وسط وجنوب القطاع

الصحة تُحذِّر من التَّوقُّف الكامل لبنوك الدم في مستشفيات قطاع غزَّة

29 سبتمبر 2025 . الساعة 14:38 بتوقيت القدس
...
الصحة تُحذِّر من التَّوقُّف الكامل لبنوك الدم في مستشفيات قطاع غزَّة

حذرت وزارة الصحة بغزة، من التوقف الكامل لبنوك الدم في المستشفيات نتيجة الاستنزاف الشديد في الأصناف المخبرية الضرورية لنقل وفحص وحدات الدم ومكوناته .

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إنَّ الأزمة يُرافقها نقص حاد في أرصدة وحدات الدم ومكوناته الأمر الذي يعيق التدخلات الطارئة للجرحى والمنقذه للحياة.

ومرارًا، وجهت الوزارة نداءات حذرت فيها من خطورة النقص الحاد في وحدات الدم على حياة المرضى والجرحى الفلسطينيين، وسط تصاعد الهجمات "الإسرائيلية" التي ينجم عنها مئات الجرحى الذين هم بحاجة إلى وحدات دم.

ومع تفشي المجاعة، تراجعت الحملات المجتمعية لجمع وحدات الدم، وذلك مع عجز الفلسطينيين عن التبرع بسبب سوء التغذية حيث كانوا يشكلون المصدر الأخير للحصول على تلك الوحدات وسط اشتداد الحصار "الإسرائيلي".

وإضافة إلى العجز الكبير في وحدات الدم، يعاني القطاع الصحي بغزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك بسبب الإغلاق "الإسرائيلي" شبه الكامل للمعابر منذ مارس/ آذار الماضي أمام المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #بنوك الدم في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة