استسلام عدد من عناصر "مرتزقة" بغزَّة وأمن المُقاومة يكشف التفاصيل

تمكنت قوة من أمن المقاومة بغزة، أمس الأحد، من تطويق موقع "مرتزقة" مدعومين من الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وقال أمن المقاومة في بلاغ عسكري، إن المواجهة والاشتباك المباشر أسفرا عن استسلام عدد من عناصر هذه "المرتزقة"، فيما قُتل وأصيب آخرون خلال العملية.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال لم ينجح في إسناد هؤلاء "المرتزقة" لانشغاله بإجلاء جنودٍ مصابين بفعل اشتباك آخر.

وطالب أمن المقاومة "مرتزقة" الاحتلال الذين خانوا الله وشعبهم إلى العودة لحضن شعبهم قبل فوات الأوان.

وشدد على أن الاحتلال وغيره من قوى الاستعمار لا يستخدم "المرتزقة" والعملاء إلا لتحقيق غاياته ثم يلقي بهم. تم نسخ الرابط ب

وخلال الأيام الماضية، أعدم أمن المقاومة، في مدينة غزة، عملاء للاحتلال الإسرائيلي رميًا بالرصاص، وذلك بحضور شعبي لافت شهد هتافات مؤيدة للمقاومة.

وأشار أمن المقاومة إلى أن مناطق أخرى في قطاع غزة ستشهد قريبًا تنفيذ أحكام إعدام بحق من "المجرمين والخونة"، في إطار الجهود لمواجهة العمالة، داعيًا كل من تورط في التخابر إلى التراجع والعودة إلى حضن شعبه قبل فوات الأوان.

المصدر / فلسطين أون لاين