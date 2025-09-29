فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

50 شهيدًا و 184 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية وحصيلة جديدة لشهداء "لقمة العيش"

"عقب ظهور سيدة في المقاعد المخصّصة لبلاده".. الوفد الموريتاني يوضِّح حقيقة انسحابه عقب بدء كلمة نتنياهو

لليوم الـ 724.. الاحتلال يصعِّد جرائمه الدَّامية ويواصل حرب الإبادة على غزَّة

ما حقيقة فيديو استفزاز مجموعة من الحريديم لمعتمرين أتراك في مطار صبيحة؟

الاعتراف الدولي بفلسطين: جدوى سياسية أم إجراء رمزي؟

اجتياح غزة يهدّد بمحو تاريخ الرياضة الفلسطينية

لجنة الكنائس تردُّ على أكاذيب نتنياهو: "إسرائيل" دمَّرت الوجود المسيحي في فلسطين

في العراء.. عائلات غزة تتجرع مرارة النزوح وسط وجنوب القطاع

استسلام عدد من عناصر "مرتزقة" بغزَّة وأمن المُقاومة يكشف التفاصيل

الصحة: فقدنا الاتصال بالكادر الطبي داخل مستشفى الشفاء بغزّة

استسلام عدد من عناصر "مرتزقة" بغزَّة وأمن المُقاومة يكشف التفاصيل

29 سبتمبر 2025 . الساعة 12:21 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية لمرتزقة مدعومين من الاحتلال

تمكنت قوة من أمن المقاومة بغزة، أمس الأحد، من تطويق موقع  "مرتزقة" مدعومين من الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وقال أمن المقاومة في بلاغ عسكري، إن المواجهة والاشتباك المباشر أسفرا عن استسلام عدد من عناصر هذه "المرتزقة"، فيما قُتل وأصيب آخرون خلال العملية.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال لم ينجح في إسناد هؤلاء "المرتزقة" لانشغاله بإجلاء جنودٍ مصابين بفعل اشتباك آخر.

وطالب أمن المقاومة  "مرتزقة" الاحتلال الذين خانوا الله وشعبهم إلى العودة لحضن شعبهم قبل فوات الأوان.

وشدد على أن الاحتلال وغيره من قوى الاستعمار لا يستخدم "المرتزقة" والعملاء إلا لتحقيق غاياته ثم يلقي بهم. تم نسخ الرابط ب

وخلال الأيام الماضية، أعدم أمن المقاومة، في مدينة غزة، عملاء للاحتلال الإسرائيلي رميًا بالرصاص، وذلك بحضور شعبي لافت شهد هتافات مؤيدة للمقاومة.

وأشار أمن المقاومة إلى أن مناطق أخرى في قطاع غزة ستشهد قريبًا تنفيذ أحكام إعدام بحق من "المجرمين والخونة"، في إطار الجهود لمواجهة العمالة، داعيًا كل من تورط في التخابر إلى التراجع والعودة إلى حضن شعبه قبل فوات الأوان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #إعدام عملاء #طوفان الأقصى #عملاء في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة