"من بينهم أسيران محرَّران".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت أسرى محررين وقاصرين، وسط مداهمات وتفتيش للمنازل وتخريب محتوياتها، واعتداءات بالضرب والتنكيل بحق المعتقلين وذويهم.

في محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر إياد جرادات من بلدة السيلة الحارثية، كما اعتقلت الأسير المحرر ساري جرادات من البلدة ذاتها.

وفي بلدة اليامون غرب جنين، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن إبراهيم فتحي شعبان وحطمت محتوياته بالكامل، قبل أن تعتدي على نجله بالضرب وتعتقل الشاب صلاح الدين إبراهيم شعبان.

وفي محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال المدينة واعتقلت كلاً من: ناجي عبد المنعم الفاخوري من منطقة الكرنتينا، وأيوب أشرف أبو الحلاوة من حارة الشيخ.

وخلال اقتحام مخيم الجلزون شمال محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة شبان: جهاد نضال عليان، ماهر دلايشة، محمد أبو كريمة، عبد الله مبارك، مالك جمال أبو حمد، يامن جمال أبو حمد، وضيا الطيراوي.

كما اعتقلت في حي عين مصباح بمدينة رام الله الطفل إسماعيل الصرصور (14 عامًا) وابن عمه محمود الصرصور (18 عامًا).

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر قرب محافظة أريحا واعتقلت الشاب ثائر المقيطي، إضافة إلى نسيم المقيطي ونجله يوسف المقيطي.

أما في محافظة نابلس، اعتقلت قوات خاصة من جيش الاحتلال الشابين قسام قنديل وعبد الوهاب أبو هدروس بعد اقتحام مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد خالد طقاطقة وعايد محمد طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب المحافظة.

أما في محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيسر جهاد عبد السلام المصري من بلدة عقابا شمال طوباس.

كما أفادت مصادر محلية باعتقال عشرات العمال أثناء توجههم للعمل داخل الخط الأخضر.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى