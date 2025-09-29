القوات المسلحة اليمنية تكشف تفاصيل عمليتين عسكريتين ضد أهدافٍ للاحتلال

نفذت القوَّة الصاروخيَّة في القوّات المسلَّحة اليمنيَّة عمليَّةً عسكريَّة نوعيَّة، بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتي نوع فلسطين2 الانشطاريّ متعدد الرؤوسِ مستهدفاً أهدافًا حساسةً عدةً، في منطقةِ يافا المحتلة.

وأكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمينة يحيى سريع في بيان عسكري، اليوم الاثنين، أن العملية حققت أهدافَها بنجاح وتسبَّبتْ في هُروب الملايين من قطعان الصهاينةِ الغاصبين إلى الملاجئِ.

وأضاف سريع، أنَّ "سلاح الجوِّ المسيَّر في القوّات المسلَّحة اليمنيَّة نفَّذ عملية عسكريّةً نوعية، بطائرتينِ مسيرتينِ استهدفتا هدفينِ حيويينِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أُمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلّة"، مشيرًا إلى أنَّ العملية حققت أهدافَها بنجاح.

تأتي هذه العملية، انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدوّ الإسرائيليُّ بحقّ قطاعِ غزة، وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على اليمن.

وتابع "يؤكد اليمن الحرّ المستقلّ أنَّ الخيارَ الوحيدَ لأمتِنا العربيةِ والإسلاميةِ وأمام هذا العدوِّ الذي يعتدي على البلدانِ العربيةِ والإسلاميةِ ويرتكبُ المجازرَ والإبادةَ الجماعيةَ بحقّ إخواننا في غزةَ هو المواجهةُ والصمودُ وتقديمُ كلِّ الدعمِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ولمقاومتهِ الأبيةِ الشريفة".

وشدد سريع على الاستمرار في تأدية الواجبات الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ حتى وقفِ العدوانِ على غزَّةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين