رئيس الشاباك السَّابق: هدفان حقيقيان لمواصلة نتنياهو الحرب على غزة و"إعادة الأسرى ليس من ضمنهما"

أكد رئيس جهاز الأمن الداخلي لدى الاحتلال (الشاباك) السابق، عامي أيالون، إن "الهجمات التي تشنها "إسرائيل" على غزة تهدف إلى إبقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحكم، مشيرًا إلى أن الحرب لم يكن لها من البداية سوى هدفين فقط.

وأشار أيالون إلى أن هدف الحرب الأول هو إبقاء نتنياهو في السلطة، والثاني هو ضمان عدم متابعة القضية المرفوعة ضده وعدم سجنه، مشيرًا إلى أنَّ أكثر من 70 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب على غزة ليست ظالمة فحسب، بل هي أيضًا غير ضرورية وخطيرة على مستقبل البلاد.

وقال، إنَّ الهجمات المتواصلة على غزة تهدد قدرة "إسرائيل" على الاستمرار كدولة يهودية ديمقراطية، مضيفا "علينا أن نفهم شيئا يفهمه معظم الإسرائيليين، لكن النظام السياسي لا يفهمه، وهو أننا وصلنا إلى مرحلة لا يمكن فيها تحقيق أي شيء بالوسائل العسكرية".

وتابع، "كنت أتوقع من ألمانيا أن تتخذ موقفا واضحا وتقول إنها تعترف بدولة فلسطين، لأن الاعتراف بدولة فلسطين من شأنه أن يخلق أملا حقيقيا".

وفي تصريحات سابقة، قال أيالون عن نتنياهو، الذي اتهمه النقاد بمحاولة تقويض الضوابط والتوازنات في الديمقراطية الإسرائيلية، مثل استقلال القضاء، وإطالة أمد الحرب لتحقيق غاياته الشخصية والسياسية: "تُقاس قوة الشاباك بقدرته على حماية الإسرائيليين من (الإرهاب) وحماية ديمقراطيتنا من كل من يحاول تدميرها، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عندما لا يدرك حدود سلطته".

