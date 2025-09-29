الذهب يسجل أعلى مستوياته مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار وتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يُقدم على خفض أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليبلغ 3776.72 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس مستوى قياسيًا عند 3790.82 دولارًا الأسبوع الماضي. كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم ديسمبر، عند 3806.20 دولارات للأوقية.

وفي سوق المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.6% لتصل إلى 46.26 دولارًا للأوقية، بينما سجل البلاتين ارتفاعًا بنسبة 2.2% إلى 1602.45 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.8% مسجلًا 1279.68 دولارًا للأوقية.

المصدر / وكالات