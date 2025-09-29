الصحة بغزَّة: مجمع الشِّفاء لا يزال يقدِّم خدماته الطبية رغم التَّحدِّيات الكبيرة

فلسطين أون لاين

29 سبتمبر 2025 . الساعة 08:36 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية لقصف إسرائيلي سابق استهدف مجمع الشفاء الطبي

أكدت وزارة الصحة بغزة، أنَّ مجمع الشفاء الطبي لا يزال يقدِّم خدماته الطبية للمواطنين، رغم صعوبة الوضع الراهن ورغم التحديات الكبيرة جرّاء تصاعد القصف "الإسرائيلي" على مدينة غزَّة.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، أمس الأحد، إن مجمع الشفاء الطبي ما زال يعمل و يقدم خدماته الطبية للمواطنين، وذلك رغم صعوبة الوضع الراهن ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي و خاصة في مدينة غزة".

وفي وقت سابق، أعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، أن الاحتلال "الإسرائيلي" قصف مستشفى الحلو بمدينة غزة بقذيفتين ما جعل الوصول إليه أو الخروج منه أمراً متعذراً.

وأوضح الثوابتة، أن الأطباء والمرضى في داخل المستشفى يعيشون حالة ذعر وخوف شديد، زادتها خطورة تعمّد الاحتلال قطع شبكة الإنترنت عن المستشفى لعزله عن العالم الخارجي ولوقف الخدمة الطبية المقدمة للمدنيين.

وشدد على أن هذه الممارسات تشكل جرائم ضد الإنسانية وجريمة حرب مكتملة الأركان، تضاف إلى السجل الأسود للاحتلال.

وكشف الثوابتة، أن "الاحتلال قام (منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023) حتى اللحظة بتدمير أو إخراج 38 مستشفى عن الخدمة، واستهداف 96 مركزاً للرعاية الصحية، وتدمير أو إعطاب 197 سيارة إسعاف".

وأشار الثوابتة إلى أنَّ الاحتلال نفذ أيضا 788 هجوما مباشرا على مرافق الرعاية الصحية وكوادرها وسلاسل إمدادها، كما قتل ألفا و670 من الطواقم الطبية أثناء أداء واجبهم الإنساني.

