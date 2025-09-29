لليوم الـ 724.. الاحتلال يصعِّد جرائمه الدَّامية ويواصل حرب الإبادة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 724 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وحذّر مدير إدارة الدعم الإنساني والعلاقات الدولية في جهاز الدفاع المدني بغزة، محمد المغير، من تداعيات خطيرة جراء تعمّد الاحتلال الإسرائيلي منع إمداد الجهاز بالوقود اللازم لتشغيل مركبات ومعدات الإنقاذ والإطفاء، خصوصًا في شمال القطاع.

وقال المغير، في تصريحات صحفية،إن ما يتوفر من كميات وقود لا يكفي إلا لتشغيل المركبات لعدد محدود من المهمات، قد لا يتجاوز أسبوعًا واحدًا، مشددًا على أن هذا الوضع سيؤدي إلى تقليص حاد في الخدمات الإنسانية ويهدد حياة آلاف المدنيين.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

أعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، أن جيش الاحتلال قصف مستشفى الحلو بمدينة غزة بقذيفتين، ما جعل الوصول إليه أو الخروج منه أمرا صعبا".

وقال الثوابتة، إن "الأطباء والمرضى في داخل المستشفى يعيشون حالة ذعر وخوف شديد، زادتها خطورة تعمّد الاحتلال قطع شبكة الإنترنت عن المستشفى لعزله عن العالم الخارجي ولوقف الخدمة الطبية المقدّمة للمدنيين".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استهدفت محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة ومنعت الوصول إليه.

ارتقى شهيد وأصيب آخرون جراء استهداف مسيرة الاحتلال سطح منزل بصندوق متفجرات في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، فيما أطلقت طائرات مسيرة نيرانها على منطقة السرايا وشارع الشهداء وسط مدينة غزة، وفي محيط مستشفى الشفاء.

وفجّر الاحتلال روبوتات مفخخة بين منازل المواطنين في شارع النصر شمال غرب مدينة غزة، ونفذ عمليات نسف منازل سكنية في المدينة.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، في حين تجدد القصف المدفعي على المناطق الشرقية للمدينة.

وشن طيران الاحتلال غارة على منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

وأعلن مستشفى العودة - النصيرات، وصول شهيد و9 مصابين جراء استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال المسيرة قنابل على منازل المواطنين في محيط مستشفى الخدمة العامة غربي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين