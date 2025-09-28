بدران: حماس لم تتسلَّم حتَّى الآن أيُّ مقترحات رسميَّة عبر الوسطاء

متابعة/ فلسطين أون لاين

جدد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسام بدران، تأكيده أن الحركة لم تتسلم حتى الآن أي مقترحات رسمية عبر الوسطاء القطريين والمصريين.

وقال بدران، في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، إن ما يُتداول إعلاميًا لم يصل الحركة بصيغة رسمية يمكن التعاطي معها.

وأكد بدران، أن ثوابت الحركة واضحة في أي مفاوضات، مشددًا على أن حماس لا تطرح مطالب خاصة بها، وإنما تسعى لتحقيق المصلحة الوطنية العليا لشعبها في قطاع غزة، الذي يواجه حرب إبادة مستمرة منذ قرابة عامين.

وأضاف، أن الشعب الفلسطيني يملك الحق في تقرير مصيره بنفسه، ولا يمكن التعامل معه باعتباره "شعبًا قاصرًا يحتاج إلى وصاية"

وشدد القيادي في حماس أن محاولات فرض حلول مجتزأة أو انتقاص من الحقوق المشروعة لشعبه لن يكتب لها النجاح، مشيرًا إلى أن سلاح المقاومة ذريعة يستخدمها الاحتلال لمواصلة حرب الإبادة على غزة والدليل الضفة.

وعلى الصعيد الداخلي، أشار القيادي في حماس إلى أن المطالب الفلسطينية موحدة ووطنية، وتتم بالتشاور الكامل مع مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية، مشددًا على حرص الحركة على الوصول إلى اتفاق يؤدي إلى وقف شامل للحرب ووقف معاناة المدنيين.

وصباح اليوم، أكدت حركة حماس، أنها لم تستلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي تصريح مقتضب تعقيبًا على ما تتداوله بعض وسائل الإعلام، حول مقترحات لوقف إطلاق النار، أوضحت حماس أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في التاسع من هذا الشهر في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت حركة حماس استعدادها لدراسة أي مقترحات تصلها من الإخوة الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق شعبنا الوطنية.

وتداولت وسائل الإعلام الدولية بنود خطة أميركية تردد أنها عرضت خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الزعماء العرب والمسلمين في الأيام الماضية.

ونقلت صحيفة العربي الجديد، اليوم الأحد، عن مصادر أن مصر وقطر والسعودية والأردن أدخلت تعديلات على المبادرة الأميركية لوقف الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أن التعديلات تتضمّن انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً وكاملاً من القطاع، ونشر قوّات دولية على حدوده، وإدارة فلسطينية تكنوقراط للقطاع، وليس دولية، على أن يكون للسلطة الفلسطينية صلة بها.

وأوضحت المصادر أن المبادرة بصيغتها المعدّلة تتضمّن مجلس إشراف دولياً على أن تكون إدارة قطاع غزّة فلسطينية.

وأكدت مصادر، أن التعديلات العربية تتضمّن "وضع" حركة حماس سلاحها وليس "نزع" السلاح، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعرض على رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه غداً الاثنين في البيت الأبيض التعديلات التي أدخلت على المبادرة.

كما أكدت المصادر أن ترامب تعهّد أمام القادة العرب بأنّه لن تحصل عملية ضم في الضفة الغربية أو قطاع غزّة.