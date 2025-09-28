القسَّام تؤكِّد استشهاد القائد محمَّد السَّنوار في مقطع مصوِّر

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، استشهاد القيادي محمد السنوار (أبو إبراهيم) خلال بث مشاهد عملية إغارة على موقع "مستحدث" لجيش الاحتلال جنوبي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد استعداد مقاتلي القسام لاقتحام الموقع الإسرائيلي المستحدث، ومن ثم الانقضاض عليه بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة النارية.

وقال قائد ميداني قسامي إن المقاتلين رصدوا مكان العملية -رغم السيطرة الجوية التامة- وجمعوا معلومات دقيقة قبل التنفيذ بـ24 ساعة، وذلك بعد دراسة سلوك قوات الاحتلال خلال مناورته البرية داخل القطاع.

وأضاف القائد الميداني، أعين المقاتلين بالمرصاد وتنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض على قوات الاحتلال في مختلف أماكن وجودها، مؤكدًا أن إرادة القتال لا تزال موجودة رغم أوامر الإخلاء الإسرائيلية للمناطق السكنية ثأرا للقادة والجند ومختلف أطياف الشعب الفلسطيني.

وخلال جلسة تخطيط سبقت العملية، أقر أحد المقاتلين باستشهاد القائد القسامي البارز محمد السنوار، مؤكدا أن كتائب القسام مدرسة عسكرية لدى مقاتليها يقين تام بنصر الله.

ومساء اليوم، بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد "ملحميَّة" لعملية إغارة نفذها مقاتلوها ضد موقع مستحدث للاحتلال في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، الشهر الماضي.

وأظهرت اللقطات التي نشرها التلفزيون العربي، تفاصيل العملية التي استمرت عدة ساعات، حيث اقتحم المجاهدون الموقع العسكري واستهدفوا عدداً من دبابات "ميركافاه 4" بواسطة عبوات "الشواظ" و"العمل الفدائي" وقذائف "الياسين 105".

كما استهدف المقاومون عدداً من المنازل التي تحصّن بداخلها جنود الاحتلال عبر 6 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد ونيران الأسلحة الرشاشة، قبل أن يقتحم عدد من المجاهدين تلك المنازل ويجهزوا على الجنود من مسافة صفر.

وبحسب المشاهد، فقد تمكن أحد المقاومين من قنص قائد دبابة ميركافاه 4 وإصابته إصابة قاتلة، فيما قصفت المقاومة محيط العملية بعدد من قذائف الهاون لمنع وصول النجدات وتأمين انسحاب المقاتلين.