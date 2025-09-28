مدينة غزّة تُباد.. الاحتلال يدمر برج "مكة" ويشرد مئات العائلات

غزة/ فلسطين أون لاين

دمرت طائرات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، برج "مكة" الواقع في حي الرمال الجنوبي غربي مدينة غزة، وهو من أبرز الأبراج السكنية في المنطقة ويضم عشرات الشقق والمحال التجارية، وكان يأوي مئات العائلات والنازحين.

وأفاد شهود عيان، أن سكان البرج تدافعوا للخروج على عجل بعد إنذار الجيش الإسرائيلي، تاركين خلفهم معظم ممتلكاتهم، فيما عمّت حالة من الهلع بين النازحين المقيمين في الخيام المجاورة، التي جرى إنذارها أيضًا بالإخلاء قبل تنفيذ القصف.

وأوضح أن "برج مكة" كان يؤوي مئات العائلات الفلسطينية النازحة، فيما تنتشر حوله مئات الخيام التي تأوي نازحين آخرين، وفق شهود عيان.

وخلال الأسبوعين الماضيين، كثف الجيش الإسرائيلي إنذاره للفلسطينيين في مدينة غزة بمغادرتها والتوجه نحو جنوبي القطاع، خاصة منطقة المواصي التي تضم نحو مليون نازح فلسطيني وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتمتد من غرب مدينة خان يونس وحتى غرب مدينة رفح.

وفي الأسابيع الأخيرة، نسف الجيش الإسرائيلي عشرات الأبراج ومئات المباني السكنية في أنحاء مدينة غزة، في سياسة قالت تقارير حكومية وحقوقية إنها تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وإفراغ المدينة تمهيدا لاحتلالها بالكامل.

وفي 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي تعميق عملياته البرية بمدينة غزة، ضمن خطة أقرتها حكومته لاحتلال القطاع تدريجيا، والتي بدأ تنفيذها في 11 أغسطس/ آب الماضي، بهجوم واسع على المدينة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و5 شهداء و168 ألفا و162 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.