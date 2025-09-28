"استشهادي يفجِّر نفسه بين الجنود"...القسَّام تبثُّ مشاهد لعمليَّة إغارة في خان يونس

متابعة/ فلسطين أون لاين

بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد "ملحميَّة" لعملية إغارة نفذها مقاتلوها ضد موقع مستحدث للاحتلال في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، الشهر الماضي.

وأظهرت اللقطات التي نشرها التلفزيون العربي، مساء اليوم الأحد، تفاصيل العملية التي استمرت عدة ساعات، حيث اقتحم المجاهدون الموقع العسكري واستهدفوا عدداً من دبابات "ميركافاه 4" بواسطة عبوات "الشواظ" و"العمل الفدائي" وقذائف "الياسين 105".

كما استهدف المقاومون عدداً من المنازل التي تحصّن بداخلها جنود الاحتلال عبر 6 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد ونيران الأسلحة الرشاشة، قبل أن يقتحم عدد من المجاهدين تلك المنازل ويجهزوا على الجنود من مسافة صفر.

وبحسب المشاهد، فقد تمكن أحد المقاومين من قنص قائد دبابة ميركافاه 4 وإصابته إصابة قاتلة، فيما قصفت المقاومة محيط العملية بعدد من قذائف الهاون لمنع وصول النجدات وتأمين انسحاب المقاتلين.

والشهر الماضي، تحديدًا في الـ 20 من أغسطس، أعلنت "كتائب القسام" أن قوة من مقاتليها "قوامها فصيل مشاة" اقتحمت موقعًا إسرائيليًا "مستحدثًا" جنوب شرق خانيونس.

وأوضحت "كتائب القسام" أن مقاتليها استهدفوا دبابات من طراز "ميركافا 4" باستخدام عبوات "شواظ" و"عبوات العمل الفدائي" وقذائف "الياسين 105"، كما اقتحمت منزلًا كان يتحصن فيه جنود إسرائيليون واشتبكت معهم من مسافة صفر، وقتل وجرح من فيه.

وأشار البيان إلى أن أحد عناصر الكتائب نفذ عملية استشهادية وسط قوة إنقاذ إسرائيلية فور وصولها إلى المكان، موقِعًا قتلى وجرحى، في حين استمر الاشتباك لعدة ساعات، ورُصدت مروحيات إسرائيلية تهبط في المنطقة لإجلاء المصابين.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وهيئة البث الإسرائيلية، أن نحو 14 مسلحًا فلسطينيًا خرجوا من نفق أرضي ونفذوا العملية "النوعية" في خانيونس.

وحينها تفاعل الإعلام العبري، مع عملية اقتحام موقع عسكري إسرائيلي من قبل كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

فقد وصف آفي إشكنازي، الكاتب الإسرائيلي في صحيفة "معاريف"، العملية بأنها "حادثة بالغة الخطورة" تكشف "ضعف جهاز الأمن العام (الشاباك).

وقال إشكنازي، في مقال بالصحيفة العبرية، إن "خروج 14 مسلحًا فلسطينيًا من نفق أرضي ومهاجمتهم موقعًا للجيش الإسرائيلي في خانيونس، وإصابتهم جنديين قبل اندلاع اشتباكات، يمثل فشلًا كبيرًا للأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية".

واعتبر الكاتب الإسرائيلي، أن البنية التحتية لكتائب القسام ما زالت قوية وعالية الكفاءة في خانيونس، ما يشكل تحديًا للجيش.

وشبه إشكنازي، الواقعة بالهجوم الذي شنته حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضاف أن القتال لملاحقة المسلحين الفلسطينيين كان "معقدًا وصعبًا".

من جهته، قال موقع "والا" العبري إن "جرأة مقاتلي حركة حماس تزداد فيما يتعلق بمحاولة اختطاف جنود إسرائيليين"، داخل قطاع غزة، لافتا إلى أن الحركة "باتت قادرة على دراسة أسلوب عمل القوات الإسرائيلية بسهولة".

ونقل الموقع عن مصادر في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي قولها إن "قوات مدرعة ومشاة في القطاع تخلت عن مهامها وهرعت إلى الموقع للقضاء على المسلحين الفلسطينيين".

وأضافت المصادر: "بناءً على أحداث اليوم، وجه مسؤولون بقيادة المنطقة الجنوبية انتقادات وتحذيرات من أن ثبات القوات في مواقع محددة لمدة طويلة، وخاصة هذه القوة (في خانيونس)، ساعد حماس على دراسة الأسلوب الدفاعي للقوات".

وتابعت المصادر العسكرية أن "هناك العديد من القوات الأخرى في غزة تعاني جمودا منذ مدة. أي أنهم لا يناورون حقا، لذلك من السهل فهم روتينهم". واعتبرت أن "نتائج هذا الهجوم مقلقة للغاية، فهو ليس حادثًا وحيدًا".

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات "الفصائل الفلسطينية"، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وبوتيرة شبه يومية، تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، عن عمليات موثقة بالصورة والصوت قتلت وأصابت خلالها عسكريين "إسرائيليين" في المعارك البرية المندلعة في القطاع منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

ووفق أرقام صدرت بداية العام الجاري، فإن الجيش الإسرائيلي فقد نحو ألف ضابط وجندي منذ بداية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وإلى جانب القتلى أصيب آلاف الجنود الإسرائيليين بجروح خطرة، بينما يخضع الآلاف أيضا لعلاجات نفسية.