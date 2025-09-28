لطلاب غزة... طبيعة أسئلة وبرنامج امتحان التوجيهي لعام 2025/2007

فلسطين أون لاين

28 سبتمبر 2025 . الساعة 19:05 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن تفاصيل هامة حول طبيعة أسئلة وبرنامج امتحان الثانوية العامة (الدورة الأولى) لعام 2025/2007 في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وذلك على النحو التالي:

1. ورقة الأسئلة وطبيعتها:

 * نمط الأسئلة: تتكون ورقة الأسئلة من (40) فقرة من نوع الاختيار من متعدد (ضع دائرة)، حيث تحتوي كل فقرة على بديل واحد صحيح فقط.

 * مدة الامتحان: تم تحديد مدة الامتحان بساعة واحدة لجميع المباحث، باستثناء مباحث الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، واللغة الإنجليزية.

2. تفاصيل المباحث والورقات:

 * الرياضيات (للفرع العلمي): تتكون ورقة الأسئلة من (40) فقرة، ومدة الامتحان هي ساعة ونصف.

 * الرياضيات (للفرع الأدبي): يقدم الامتحان في ورقتين، بواقع (25) فقرة لكل ورقة، ومدة الجلسة هي ساعة وربع.

 * الورقة الثانية (في وحدات المصفوفات والتكامل): تُعقد للمباحث التي تقدم في ورقتين.

 * الفيزياء، الكيمياء، اللغة الإنجليزية: تتكون ورقة الأسئلة من (40) فقرة لكل مبحث، ومدة الامتحان هي ساعة ونصف.

 * مبحث اللغة الإنجليزية: قد يتضمن فقرات نصية يتبعها عدة أسئلة.

 * مبحث التعبير: يُعفى الطلبة من سؤال التعبير في مبحث اللغة العربية واللغة الإنجليزية لجميع الفروع.

3. جلسات المباحث:

 * المباحث التي كانت تقدم سابقًا في ورقتين، سيتم تقديمها حاليًا في ورقة واحدة، باستثناء مبحث الرياضيات للفرع العلمي.

4. مبحث الرسم الصناعي:

 * يُعفى طلبة الفرع الصناعي من مبحث الرسم الصناعي، نظرًا لاعتماد هذا المبحث على الرسم اليدوي.

 * سيتم تحديد آلية لاحتساب علامته لاحقًا.

5. برنامج الامتحانات ومواعيد البدء:

 * التقديم للامتحانات: سيكون يوميًا في جلستين وفق البرنامج المُعلن.

 * الجلسة الأولى: تبدأ الجلسة لجميع الفروع، عدا الأدبي والشرعي، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

 * الجلسة الثانية: تبدأ الجلسة للفرعين الأدبي والشرعي في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

