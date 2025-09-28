"الشاباك" يحقق في فشل عملية اغتيال قادة حماس بالدوحة

متابعة/ فلسطين أون لاين

صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بدأ تحقيقًا خاصًا لفحص أسباب الفشل الاستخباراتي في الهجوم الذي شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قادة من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة قبل نحو 3 أسابيع.

وقالت الصحيفة العبرية، إن صواريخ سلاح الجو أصابت المبنى المستهدف، لكن التقديرات تزايدت مع مرور الوقت بأن قيادة حماس نجت من محاولة الاغتيال.

وأضافت أن العملية نُفذت رغم معارضة قادة المؤسسة الأمنية توقيتها، حيث جاءت قبل المناورة في مدينة غزة وأثناء انتظار رد حماس على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصفقة تبادل الأسرى، غير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصرّ على المضي بها.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يميز هذه العملية عن غيرها من الاغتيالات التي تنفذها إسرائيل في الخارج، هو أن الشاباك قدّم المعلومات الاستخباراتية بدلًا من الموساد، ما دفع لفتح تحقيق حول دقة المعلومات ومصداقية التوصيات باستخدام ذخائر دقيقة أصابت جزءًا فقط من المبنى بينما كان القادة في مكان آخر على الأرجح.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شنّ الهجوم الجوي في 9 سبتمبر/أيلول الجاري على مبنى في الدوحة، ما أسفر عن استشهاد جهاد لبد مدير مكتب خليل الحية، ونجله همام، و3 مرافقين، إضافة إلى عنصر من قوى الأمن الداخلي القطري، فيما أعلنت حماس نجاة وفدها المفاوض.

وقد أدانت قطر الهجوم واحتفظت بحق الرد، لكونها تقوم بدور الوساطة إلى جانب مصر وبمشاركة أمريكية للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

ويأتي هذا التطور بينما تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت حتى الآن أكثر من 66 ألف شهيد و168 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن مجاعة أودت بحياة مئات المدنيين بينهم أطفال.