القسَّام تعلن سلسلة عمليَّات أوقعت جنودًا قتلى بمدينة غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الأحد، عن سلسلة عمليات "نوعيّة" ضد تحشدات جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من مدينة.

وقالت القسام، في بيان صحافي، إنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي وقتله بشكل مباشر في منطقة حلاوة بحي التفاح شرق غزة بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2025.

وفي بلاغ منفصل، أكدت القسام استهدافها أمس دبابة "ميركافاه" بقذيفة "الياسين 105" جنوب برج الصالحي في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة.

كما أوقعت القسام، قوة من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح بعد استهداف منزل تحصنوا داخله بقذيفة القسام بقذيفة مضادة للأفراد أمس، واستهدفنا ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة تاندوم، في محيط مسجد عمار بن ياسر في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن استهداف دبابة "ميركافاه" بقذيفة مضادة للدروع قرب مفترق الأصيل في حي الصبرة بمدينة غزة، عند الساعة الرابعة من عصر الخميس 25 سبتمبر/أيلول 2025.

وبحسب إحصاءات رسمية لجيش الاحتلال، فقد قُتل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 910 جنود إسرائيليين، بينهم 464 في المعارك المباشرة داخل غزة، فيما أصيب 6271 عسكرياً بجروح متفاوتة.

ومن جانبها، تواصل الفصائل الفلسطينية التأكيد على أنها تخوض "معركة استنزاف مفتوحة"، حيث تنفذ عمليات متكررة ضد القوات المتوغلة، مستخدمةً الكمائن والعبوات المتفجرة والقذائف الموجهة، وهو ما يعكس – بحسب محللين – إصرار المقاومة على مواصلة القتال رغم الكلفة الإنسانية الباهظة.