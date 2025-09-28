ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط

متابعة/ فلسطين أون لاين

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بالقول "إن هناك فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط".

وأضاف ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيال) "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط. الجميع على استعداد لشيء مميز. شيء سنحققه لأول مرة على الإطلاق".

ولم يقدم ترامب تفاصيل عن إعلانه الذي جاء بعد أيام من تصريحه بأنه على وشك التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل لقائه نتنياهو في البيت الأبيض اليوم لبحث خطة إنهاء الحرب على غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

والجمعة، قال ترامب، في تصريحات للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى نيويورك: "أعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق حول غزة، وسنقوم بإطلاعكم على الأمر"، مؤكداً أن الاتفاق سيفضي إلى "إعادة الرهائن وإنهاء الحرب، وسيكون اتفاقًا يجلب السلام".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه نجح سابقًا في وقف سبع حروب، معلقًا: "أعتقد أننا الآن أمام اتفاق السلام الثامن".

والأربعاء، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر في البيت الأبيض، أنّ ترامب قد يعلن خلال الأيام المقبلة خطة لوقف الحرب على غزة، موضحةً أنه عرض خطوطها العريضة خلال اجتماعه مع قادة عرب ومسلمين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتعمل إدارته على نقاشها مع السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن.

وقالت القناة إن هذه هي المرة الأولى التي يقدّم فيها ترامب خطة أميركية لإنهاء الحرب في غزة منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبحسب أحد المصادر، شدّد ترامب أمام القادة العرب والمسلمين على ضرورة إنهاء الحرب بشكل عاجل، لافتاً إلى أن استمرارها يزيد من عزلة إسرائيل في العالم، متعهداً بمنع نتنياهو من ضم الضفة الغربية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 66 ألفا و5 شهداء و168 ألفا و162 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.