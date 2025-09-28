إصابة جنديّ "إسرائيليّ" بعمليَّة دهس شرق قلقيليَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أصيب جندي "إسرائيلي"، اليوم الأحد، في منطقة الرأس جرّاء عملية دهس، قرب قرية جيت شرق قلقيلية، وفق ما تناوله الإعلام العبري.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، بأن سيارة فلسطينية تقدمت قرب مفرق جيت بين قلقيلية ونابلس، بشكل مسرع تجاه جنود الاحتلال في المكان وحاولت دعسهم، قبل أن يطلق الجنود النار تجاه المنفذ، ما أدى لاستشهاده.

وقالت الإذاعة العبرية، إن إصابة الإسرائيلي تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، نتيجة عملية دهس قرب مستوطنة ’كدوميم’، وتم تحييد المنفذ".

وقال مصدر أمني، إنه "يُجرى التحقيق في احتمال إصابة المصاب، نتيجة إطلاق قوة من الجيش الإسرائيلي النار على (المنفذ) في موقع الحدث".



