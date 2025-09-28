"القسام" تعلن انقطاع التواصل مع أسيرين إسرائيليين بغزّة.. وتوجه إنذارًا للاحتلال

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، انقطاع التواصل مع أسيرين إسرائيليين جراء العمليات العسكرية والاستهدافات العنيفة التي شنّها جيش الاحتلال خلال الساعات الـ48 الأخيرة بمدينة غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري مقتضب، عبر منصة "تليجرام": "نعلن عن انقطاع التواصل مع الأسيرين (عمري ميران ومتان انغريست) نتيجة العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا خلال الساعات الـ48 الأخيرة".

وأكدت، أن حياة الأسيرين في خطرٍ حقيقي، وعلى قوات الاحتلال التراجع فوراً إلى جنوب شارع 8، وإيقاف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة ابتداءً من الساعة 18:00 من مساء اليوم حتى يتم محاولة إخراج الأسيرين".

وقبل أيام، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الأربعاء، خريطة ميدانية لأحياء مدينة غزة (الصبرة، الزيتون، تل الهوا)، محذرة من خلالها جيش الاحتلال من التمادي في توغله العسكريّ.

وقالت القسام، في منشور مرفقًا بخريطة لأحياء بمدينة غزة، مماثلة لتلك التي ينشرها الاحتلال لإجبار الفلسطينيين على إخلاء مناطقهم، "كما تم تحذيركم سابقا، كلما زاد توسيع نطاق عملياتكم الإجرامية، في مدينة غزة سيزداد الخطر على أسراكم تراجعوا إلى الخلف فورا".



التحذير ترافق مع نشر القسام مؤخراً مقطعاً مصوراً للأسير الإسرائيلي آلون أوهام، الذي ظهر يناشد عائلته والجمهور الإسرائيلي بالضغط على حكومة نتنياهو لإنقاذ حياتهم، محذراً من أن الأسرى "تحولوا إلى عبء على حكومتهم" وأن "أيامهم الأخيرة قد تكون قريبة".

وصعد جيش الاحتلال توغلاته في مدينة غزة خلال الأسابيع الأخيرة ضمن عملية "عربات جدعون 2" لإكمال تدمير المدينة واحتلالها، في حين حذرت المقاومة الفلسطينية من أن هذه العمليات تعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، وحمّلت حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– المسؤولية الكاملة عن مصير هؤلاء الأسرى.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلّفت الإبادة أكثر من 66 ألف شهيد و168 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع أكثر من 440 فلسطينيا، بينهم 147 طفلا، وفق إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.