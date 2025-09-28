79 شهيداً خلال 24 ساعة وحصيلة ضحايا الإبادة ترتفع إلى لأكثر من 66 ألفاً

ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 66,005 شهيدًا و 168,162 إصابة.

وأفاد وزارة الصحة في غزة في تقريرها الإحصائي، اليوم الأحد، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 79 شهيدًا، و379 إصابة جديدة، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات دون قدرة فرق الإنقاذ على الوصول إليهم.

وذكرت الوزارة أن حصيلة الشهداء والإصابات المسجلة منذ استئناف الحرب في 18 آذار/ مارس 2025 وحتى اليوم بلغت 13,137 شهيدًا و 56,121 إصابة

ولفتت إلى استمرار استهداف المدنيين أثناء محاولات الحصول على المساعدات الإنسانية، حيث سُجّل خلال اليوم الأخير 6 شهداء و66 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 2,566 شهيدًا وأكثر من 18,769 إصابة.

ومع دخول الحرب يومها الـ723، تتفاقم تبعات السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تستند إلى القصف واسع النطاق والتدمير الشامل، وإلى الحصار المشدد الذي يدفع السكان نحو النزوح القسري جنوبًا في ظروف بالغة القسوة، فيما تغيب أي ضمانات لسلامتهم أو لاحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

يحدث ذلك في ظل أوضاعًا متدهورة يواجهها القطاع الصحي، مع اكتظاظ المستشفيات بالمصابين، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات، نتيجة حرب ممنهجة تستهدف البنية الصحية، من خلال القصف المباشر للمرافق الطبية ومنع دخول المعدات والوقود اللازم لتشغيلها.

المصدر / فلسطين أون لاين