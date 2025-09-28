حماس تؤكد استعدادها لدراسة أي مقترحات تحفظ الحقوق الوطنية

أكدت حركة حماس، اليوم الأحد، أنها لم تستلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي تصريح مقتضب تعقيبًا على ما تتداوله بعض وسائل الإعلام، حول مقترحات لوقف إطلاق النار، أوضحت حماس أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في التاسع من هذا الشهر في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت حركة حماس استعدادها لدراسة أي مقترحات تصلها من الإخوة الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق شعبنا الوطنية.

وتداولت وسائل الإعلام الدولية بنود خطة أميركية تردد أنها عرضت خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الزعماء العرب والمسلمين في الأيام الماضية.

ونقلت صحيفة العربي الجديد، اليوم الأحد، عن مصادر أن مصر وقطر والسعودية والأردن أدخلت تعديلات على المبادرة الأميركية لوقف الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أن التعديلات تتضمّن انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً وكاملاً من القطاع، ونشر قوّات دولية على حدوده، وإدارة فلسطينية تكنوقراط للقطاع، وليس دولية، على أن يكون للسلطة الفلسطينية صلة بها.

وأوضحت المصادر أن المبادرة بصيغتها المعدّلة تتضمّن مجلس إشراف دولياً على أن تكون إدارة قطاع غزّة فلسطينية.

وأكدت مصادر، أن التعديلات العربية تتضمّن "وضع" حركة حماس سلاحها وليس "نزع" السلاح، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعرض على رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه غداً الاثنين في البيت الأبيض التعديلات التي أدخلت على المبادرة.

كما أكدت المصادر أن ترامب تعهّد أمام القادة العرب بأنّه لن تحصل عملية ضم في الضفة الغربية أو قطاع غزّة.

المصدر / فلسطين أون لاين+وكالات