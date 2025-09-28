لليوم الـ 723.. الاحتلال يُواصل مجازره الدَّامية في قطاع غزة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 723 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ أكثر من 101 شهيد قضوا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة من قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 52 شهيدا في مدينة غزة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,060 شهيدًا و 55,742 إصابة، لترتفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة إلى 65,926 شهيدًا و 167,783 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأفادت مصادر محلية بإطلاق طائرة مُسيّرة للاحتلال النار تجاه خيام النازحين في حيّ الرمال غربي مدينة غزة

واستهدف قصف مدفعي محيط مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة

وأطلقت مروحيات الاحتلال العسكرية النار في المناطق الشرقية لمدينة غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي متواصل من الفجر.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف جديدة في عدد من الأحياء السكنية بمدينة غزة عبر الآليات المدرعة المفخخة.

وقصف طيران الاحتلال الحربي أهدافا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وقال مستشفى العودة إنه استقبل 8 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وهزت انفجارات ضخمة أرجاء مدينة غزة جراء مواصلة جيش الاحتلال نسف منازل سكنية في العديد من الأحياء.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال أرضاً لعائلة أبو جربوع تؤوي نازحين في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية تشن غارة على مخيم البريج وسط قطاع غزة

واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا في شارع العشرين بمخيم النصيرات.

وقصفت مدفعي الاحتلال محيط مفترق الزهرة شرق مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً في محيط مسجد داود في مخيم 2 بالنصيرات.

وقصفت الاحتلال منطقة بطن السمين جنوب خا نيونس.

وشهدت منطقة الثلاثيني في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة إطلاق نار من الطائرات المسيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين