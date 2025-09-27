الرئيس الأوكراني يعلن تسلم بلاده منظومة صواريخ باتريوت من (إسرائيل)

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن بلاده تسلمت منظومة باتريوت من (إسرائيل) وأنه جرى نشرها فعلا.

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا ستتسلم منظومتين أخريين هذا الخريف.

وأضاف أن مسؤولين من حكومته سيزورون الولايات المتحدة في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، أو مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل لإجراء محادثات حول الاقتصاد والأسلحة.

وزار زيلينسكي الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث شارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال إنه أطلع ترامب على "رؤية معينة لما يمكن القيام به" للرد على تصرفات روسيا، متوعدا بالرد إذا تسببت موسكو في انقطاع التيار الكهربائي في أوكرانيا.

في السياق ذاته، قال زيلينسكي إن قواته أسقطت 92 طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى بولندا.

وتتحدث تقارير غربية عن تحليق مسيرات روسية فوق عدد من الدول الأوروبية مما تسبب في إغلاق بعض المطارات وتصعيد التوتر بين موسكو وحلف الناتو.

ونفت موسكو أن تكون ضالعة في تلك الحوادث، ورفضت اتهامات حكومات بولندا وإستونيا ورومانيا لها بشأن تحليق مسيرات أو انتهاك طائرات مقاتلة المجال الجوي لتلك الدول.

