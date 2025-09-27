فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عائلات الأسرى: نتنياهو اختار توسيع القتال على إعادة أبناءنا

قاسم في ذكرى اغتيال نصر الله يؤكد تمسك الحزب بسلاح المقاومة

الدفاع المدني: الاحتلال يمنعنا من الوصول إلى عدة مناطق بمدينة غزة

الإغاثة الطبية: الاحتلال يطالب المؤسسات الصحية بالخروج الفوري من غزة

هويدي: تصريحات عباس إهانة للوطنية الفلسطينية وتسريبات بلير مهزلة كبرى

مستوطنون يعتدون على المواطنين في تجمع الحمة بالأغوار الشمالية

الأمم المتحدة تُدرج 158 شركة مرتبطة بأنشطة المستوطنات في الضفة

الأورومتوسطي: الاحتلال يرتكب نمط إبادِي متصاعد لتفكيك نسيج المجتمعي

غزة تصنع عالماً جديداً حراً متمرداً

المكتب الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزَّة إلى 252

الدفاع المدني: الاحتلال يمنعنا من الوصول إلى عدة مناطق بمدينة غزة

27 سبتمبر 2025 . الساعة 17:49 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يشن عدوانا واسعا على مدينة غزة منذ أغسطس الماضي

قال الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم السبت، إن جيش الاحتلال  يواصل منع طواقمه من الوصول إلى عدة مناطق في مدينة غزة، وذلك بعد تلقي مناشدات استغاثة من مواطنين بينهم مصابون لإنقاذهم.

وذكر في بيان صحفي، أنه "للأسبوع الثاني على التوالي يرفض جيش الاحتلال الإسرائيلي طلبات التنسيق التي أرسلتها إدارة الاستغاثة الإنسانية التابعة للدفاع المدني عبر مؤسسات دولية في قطاع غزة، للسماح بدخول طواقم الإنقاذ إلى مناطق يسكن فيها مواطنون بينهم مصابون، بعد أن تلقينا منهم مناشدات استغاثة لإنقاذهم".

وأضاف الدفاع المدني في غزة "أرسلت إدارة الاستغاثة الإنسانية لدينا 73 عملية تنسيق إلى المؤسسات الدولية في قطاع غزة، والتي بدورها أرسلتها إلى جهات الاختصاص لدى جيش الاحتلال، لتمكين طواقمنا من الوصول إلى هذه المناطق والعمل على إنقاذ المصابين هناك ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، لكن للأسف قوبلت جميعها بالرفض".

وأشار إلى أن، المناطق التي لا يزال الاحتلال يمنع طواقمنا من الوصول إليها وصدرت منها نداءات استغاثة هي الزرقاء والمحطة وشرقي النفق في حي التفاح، ومنطقة الصبرة وتل الهوا في حي الرمال الجنوبي.

وأكد الدفاع المدني، أن عددا من المصابين المحاصرين في هذه المناطق قد فارقوا الحياة، واستطاع بعض ذويهم إخراجهم من منازلهم ونقلهم إلى المستشفى تحت ظروف خطيرة جدا.

وبينّ إن استمرار محاصرة الاحتلال لآلاف المواطنين في تلك المناطق يهدد حياتهم بالموت، في ظل منع وصول مقومات الحياة الأساسية إليهم للأسبوع الثاني على التوالي.

وطالب الدفاع المدني في غزة المؤسسات الدولية الإنسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاحترام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي ترفض تقييد عمل العاملين في المجال الإنساني والحماية المدنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الدفاع المدني #احتلال غزة #حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة