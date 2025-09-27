الدفاع المدني: الاحتلال يمنعنا من الوصول إلى عدة مناطق بمدينة غزة

قال الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم السبت، إن جيش الاحتلال يواصل منع طواقمه من الوصول إلى عدة مناطق في مدينة غزة، وذلك بعد تلقي مناشدات استغاثة من مواطنين بينهم مصابون لإنقاذهم.

وذكر في بيان صحفي، أنه "للأسبوع الثاني على التوالي يرفض جيش الاحتلال الإسرائيلي طلبات التنسيق التي أرسلتها إدارة الاستغاثة الإنسانية التابعة للدفاع المدني عبر مؤسسات دولية في قطاع غزة، للسماح بدخول طواقم الإنقاذ إلى مناطق يسكن فيها مواطنون بينهم مصابون، بعد أن تلقينا منهم مناشدات استغاثة لإنقاذهم".

وأضاف الدفاع المدني في غزة "أرسلت إدارة الاستغاثة الإنسانية لدينا 73 عملية تنسيق إلى المؤسسات الدولية في قطاع غزة، والتي بدورها أرسلتها إلى جهات الاختصاص لدى جيش الاحتلال، لتمكين طواقمنا من الوصول إلى هذه المناطق والعمل على إنقاذ المصابين هناك ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، لكن للأسف قوبلت جميعها بالرفض".

وأشار إلى أن، المناطق التي لا يزال الاحتلال يمنع طواقمنا من الوصول إليها وصدرت منها نداءات استغاثة هي الزرقاء والمحطة وشرقي النفق في حي التفاح، ومنطقة الصبرة وتل الهوا في حي الرمال الجنوبي.

وأكد الدفاع المدني، أن عددا من المصابين المحاصرين في هذه المناطق قد فارقوا الحياة، واستطاع بعض ذويهم إخراجهم من منازلهم ونقلهم إلى المستشفى تحت ظروف خطيرة جدا.

وبينّ إن استمرار محاصرة الاحتلال لآلاف المواطنين في تلك المناطق يهدد حياتهم بالموت، في ظل منع وصول مقومات الحياة الأساسية إليهم للأسبوع الثاني على التوالي.

وطالب الدفاع المدني في غزة المؤسسات الدولية الإنسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاحترام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي ترفض تقييد عمل العاملين في المجال الإنساني والحماية المدنية.

المصدر / فلسطين أون لاين