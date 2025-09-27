المكتب الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزَّة إلى 252

فلسطين أون لاين

27 سبتمبر 2025 . الساعة 14:18 بتوقيت القدس
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 252، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

ونعى المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم السبت، الصحفي الشهيد محمد الداية، الذي يعمل صحفياً في المركز الفلسطيني للإعلام.

وأدان بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

 كما طالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #شهداء الصحافة

