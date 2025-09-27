مدير الإغاثة الطبية: سنواصل عملنا في مدينة غزة رغم تهديدات الاحتلال

أفاد مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش، اليوم السبت، بأن الاحتلال طلب من المؤسسات الصحية والعاملين بالخروج الفوري من مدينة غزة.

وقال أبو عفش في تصريحات صحفية، إنّ "الاحتلال أجبرنا على النزوح من مدينة غزة ليلة أمس تحت إطلاق النار والقصف".

وأضاف: "سنواصل عملنا في مدينة غزة رغم تهديدات الاحتلال ومنع دخول الأدوية".

وشدد على أن توقف المؤسسات الصحية الدولية ضربة كبيرة للنظام الصحي المنهك جراء القصف.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على مدينة غزة، منذ 11 آب/ أغسطس الماضي، في عملية أطلق عليها لاحقا اسم "عربات جدعون 2"، وتخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وتوغل بري.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و549 شهيدًا و167 ألفا و518 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين