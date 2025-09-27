منظمة أطباء بلا حدود تعلن تعليق عملها في مدينة غزة

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، مساء أمس الجمعة، تعليق عملياتها في مدينة غزة بسبب الهجمات "الإسرائيلية" المكثفة.

وقالت المنظمة في بيان: "اضطررنا إلى تعليق أنشطتنا بسبب الهجوم الإسرائيلي المكثف على مدينة غزة"، لافتةً إلى تدهور الوضع الأمني ​​في مدينة غزة بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية.

وأكدت أن الهجمات المتزايدة تشكل مستوى غير مقبول من المخاطر على موظفي المنظمة، وأنه بسبب هذا الوضع، اضطرت المنظمة إلى وقف الأنشطة الطبية الحيوية.

ونقل البيان عن منسق الطوارئ للمنظمة في غزة جاكوب غرانجر قوله: "مع محاصرة عياداتنا من قبل القوات الإسرائيلية، ليس أمامنا خيار سوى وقف عملياتنا".

وأضاف: "الاحتياجات في مدينة غزة هائلة، والفئات الأكثر ضعفًا غير قادرة على الحركة، مع وجود أطفال حديثي الولادة في مراكز رعاية حديثي الولادة، ومصابين بجروح خطيرة، ومرضى".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على مدينة غزة، منذ 11 آب/ أغسطس الماضي، في عملية أطلق عليها لاحقا اسم "عربات جدعون 2"، وتخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وتوغل بري.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات