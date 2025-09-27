الأونروا: الفلسطينيون في الضفة يواجهون أسوأ أزمة نزوح منذ 1967

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الفلسطينيين في الضفة الغربية يواجهون أسوأ أزمة نزوح منذ عام 1967، مؤكدة أن أكثر من 42 ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم.

وأوضحت "أونروا" في تصريح مقتضب اليوم السبت، أن موجة النزوح المتزايدة تأتي في ظل استمرار الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، وحرمان آلاف الأسر من الأمن والاستقرار، ما فاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية في مختلف مناطق الضفة.

يأتي ذلك في ظل محاولات جيش الاحتلال لضم الضفة الغربية وعرقلة إقامة الدولة الفلسطينية.

ووفق معيطات الأمم المتحدة تم هدم 3792 منزلا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، منها 2986 بذريعة عدم الترخيص و85 كإجراء عقابي. إضافة إلى مئات المنازل التي لم يتم حصرها بشكل نهائي داخل مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة.

كما رحَّل الاحتلال 33 تجمعا سكنيا تتكون من 345 عائلة فلسطينية منذ بداية الحرب حتى منتصف 2025، إضافة إلى نحو 50 ألفا من سكان مخيمات شمالي الضفة.

وخلال عدوانه على شمالي الضفة، دمر الاحتلال البنية التحتية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.

المصدر / فلسطين أون لاين