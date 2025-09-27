الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة والقدس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، عمليات الاعتقال بحق المواطنين الفلسطينيين في عدة محافظات من الضفة الغربية والقدس، تخللها اعتداءات واقتحامات عنيفة للمنازل.

ففي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية واعتقلت الشاب عمار خدرج عقب مداهمة منزله، وهو الاعتقال الثاني له خلال أسبوع، كما اعتقلت الشاب محمد فراس زماري من بلدة عزون شرق المحافظة، وذلك بعد أيام من الإعلان عن فقدانه.

وفي محافظة الخليل، في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد محمد مسالمة بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال يوسف لبيب نواصرة من بلدة فحمة.

وفي بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا -لم تُعرف هويته بعد- بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام منزله، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى