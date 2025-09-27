فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

متلازمة اكتوبر: التاريخ الفلسطيني في مرمى الخطاب الرسمي!

الأونروا: الفلسطينيون في الضفة يواجهون أسوأ أزمة نزوح منذ 1967

الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة والقدس

إصابات برصاص الاحتلال واعتداءٌ بالضرب المبرح على مسعفين في الخليل

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

النونو: مُقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة "إسرائيل" ونتائج حرب الإبادة

الأمم المتحدة تُدرج 158 شركة مرتبطة بأنشطة في مستوطنات "إسرائيلية".. "غير شرعية بموجب القانون الدولي"

نواب أميركيون يدعون ترامب للاعتراف بدولة فلسطين

الجرح السادس والثلاثون: ارتفاع إيجار الوحدات السكنية

هجوم إيلات.. المسيرات اليمنية تكسر الردع الإسرائيلي وتكشف مأزق الدفاعات الجوية

الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة والقدس

27 سبتمبر 2025 . الساعة 09:51 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة والقدس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، عمليات الاعتقال بحق المواطنين الفلسطينيين في عدة محافظات من الضفة الغربية والقدس، تخللها اعتداءات واقتحامات عنيفة للمنازل.

ففي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية واعتقلت الشاب عمار خدرج عقب مداهمة منزله، وهو الاعتقال الثاني له خلال أسبوع، كما اعتقلت الشاب محمد فراس زماري من بلدة عزون شرق المحافظة، وذلك بعد أيام من الإعلان عن فقدانه.

وفي محافظة الخليل، في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد محمد مسالمة بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال يوسف لبيب نواصرة من بلدة فحمة.

وفي بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا -لم تُعرف هويته بعد- بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام منزله، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#الحرب على غزة #اعتقالات بالضفة #ضم الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة