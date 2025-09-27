فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

النونو: مُقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة "إسرائيل" ونتائج حرب الإبادة

الأمم المتحدة تُدرج 158 شركة مرتبطة بأنشطة في مستوطنات "إسرائيلية".. "غير شرعية بموجب القانون الدولي"

نواب أميركيون يدعون ترامب للاعتراف بدولة فلسطين

الجرح السادس والثلاثون: ارتفاع إيجار الوحدات السكنية

هجوم إيلات.. المسيرات اليمنية تكسر الردع الإسرائيلي وتكشف مأزق الدفاعات الجوية

هل يُهدِّد ترمب بإلغاء كأس العالم لدعم "إسرائيل"؟ تقرير عبري يكشف التَّفاصيل

الاحتلال يفجِّر منزل عائلة الشهيد مثنى عمرو في بلدة القبيبة بالقدس المحتلة

لليوم الـ 722.. الاحتلال يُواصل مجازره الدَّامية في قطاع غزة

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

إصابات برصاص الاحتلال واعتداءٌ بالضرب المبرح على مسعفين في الخليل

27 سبتمبر 2025 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
...
صورة أرشفية

أصيب فتى بالرصاص الحي وعشرات المواطنين بالاختناق، اليوم السبت، جراء إطلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الرصاص الحي وقنابل الغاز السام بمواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل.

 كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، واعتدت على مسعفين في بلدة حلحول شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في مخيم العروب، حيث أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ما تسبب بإصابة فتى بالرصاص الحي في اطرافه السفلية وصفت بالطفيفة، وعشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام عولجوا ميدانيا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل واعتقلت الشاب أحمد محمد مسالمة، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياتها.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على طاقم اسعاف عبد الخالق قرب جسر حلحول شمال الخليل، وهما حمودة علان وصلاح زماعرة ما تسبب بإصابتهما برضوض.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #ضم الضفة #إصابات برصاص الاحتلال #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة