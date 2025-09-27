إصابات برصاص الاحتلال واعتداءٌ بالضرب المبرح على مسعفين في الخليل

أصيب فتى بالرصاص الحي وعشرات المواطنين بالاختناق، اليوم السبت، جراء إطلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الرصاص الحي وقنابل الغاز السام بمواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، واعتدت على مسعفين في بلدة حلحول شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في مخيم العروب، حيث أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ما تسبب بإصابة فتى بالرصاص الحي في اطرافه السفلية وصفت بالطفيفة، وعشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام عولجوا ميدانيا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل واعتقلت الشاب أحمد محمد مسالمة، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياتها.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على طاقم اسعاف عبد الخالق قرب جسر حلحول شمال الخليل، وهما حمودة علان وصلاح زماعرة ما تسبب بإصابتهما برضوض.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

المصدر / وكالات