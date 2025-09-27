فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

النونو: مُقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة "إسرائيل" ونتائج حرب الإبادة

الأمم المتحدة تُدرج 158 شركة مرتبطة بأنشطة في مستوطنات "إسرائيلية".. "غير شرعية بموجب القانون الدولي"

نواب أميركيون يدعون ترامب للاعتراف بدولة فلسطين

الجرح السادس والثلاثون: ارتفاع إيجار الوحدات السكنية

هجوم إيلات.. المسيرات اليمنية تكسر الردع الإسرائيلي وتكشف مأزق الدفاعات الجوية

هل يُهدِّد ترمب بإلغاء كأس العالم لدعم "إسرائيل"؟ تقرير عبري يكشف التَّفاصيل

الاحتلال يفجِّر منزل عائلة الشهيد مثنى عمرو في بلدة القبيبة بالقدس المحتلة

لليوم الـ 722.. الاحتلال يُواصل مجازره الدَّامية في قطاع غزة

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

استشهاد 4 رياضيين جدد خلال 48 ساعة في غزة

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

27 سبتمبر 2025 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
...
ارتفاع أسعار الذهب عالميا

 ارتفعت أسعار الذهب الليلة الماضية، بعد صدور بيانات التضخم الأميركية المتماشية مع التوقعات، ما عزز الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة لاحقًا هذا العام.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية (0.8%) إلى (3777.79) دولارًا للأوقية، بعد أن لامس مستوى قياسيًا عند (3790.82) دولارًا في وقت سابق من الأسبوع، مسجلًا مكاسب أسبوعية بنحو (2.5%).وزادت العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (1%) إلى (3807.90) دولارًا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة (1.2%) إلى (45.76) دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى في أكثر من (14) عامًا، وصعد البلاديوم (1.7%) إلى (1271.46) دولارًا، بينما قفز البلاتين (2.7%) إلى (1570.45) دولارًا مسجلًا أعلى مستوى في أكثر من (12) عامًا.

المصدر / وكالات
#أسعار الذهب #الدولار اليوم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة