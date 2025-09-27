النونو: مُقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة "إسرائيل" ونتائج حرب الإبادة

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" طاهر النونو، إنَّ مقاطعة خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة أحد تجليات عزلة "إسرائيل" ونتائج حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأوضح النونو في تصريح صحفي، أمس الجمعة، أنَّ إجبار نتنياهو وفده بالتصفيق والصفير له جنون عظمة، لافتًا إلى أنَّ المكان الحقيقي لنتنياهو هو السجن كمجرم حرب وليس في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنَّ وقف الحرب وعقاب الكيان هو الموقف الأخلاقي والإنساني المطلوب من قادة العالم.

وشدد النونو على أنَّ الدولة الفلسطينية ستقوم بإرادة فلسطينية عربية دولية رغم أنف نتنياهو.

وفي مشهد متوقع، أظهرت مقاطع فيديو مباشرة انسحاب جماعي لوفود الدول المشاركة، عند بدء كلمة رئيس حكومة الاحتلال (المطلوب للجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب) وذلك قبيل بدء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشهد منبر الأمم المتحدة الحالي دعما غير مسبوق لفلسطين تجسدت ذروته في اعتراف دول- تعد من الحلفاء الأبرز لإسرائيل- بالدولة الفلسطينية في ضربة قاسية لدولة الاحتلال.

وتهدف الخطوة، وفق الرسالة، إلى "إرسال رسالة واضحة إلى نتنياهو وحكومته بأن لا أحد مستعد للتواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والاحتلال غير القانوني"، مع ضمان تصوير المشهد أمام الجمهور العالمي.

