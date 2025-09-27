لليوم الـ 722.. الاحتلال يُواصل مجازره الدَّامية في قطاع غزة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 722 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى 9 شهداء وأصيب آخرون، بقصف الاحتلال منزلا في منطقة الكلبوش بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، فجر السبت، جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة بكر في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بارتقاء شهداء فيما لا يزال مفقودون تحت الأنقاض إثر قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة "الشرفا" في شارع الحجر بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وأعلن مستشفى شهداء الأقصى في غزة ارتقاء 3 شهداء وتسجيل عدة مصابين، في غارة "إسرائيلية" استهدفت منزلا في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بالقرب من مركز مساعدات نتساريم وسط قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار بكثافة في عرض بحر خانيونس جنوبي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين