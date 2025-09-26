استشهاد 4 رياضيين جدد خلال 48 ساعة في غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

التحق 4 رياضيين جُدد بركب شهداء الحركة الرياضية، خلال ال48 ساعة الماضية في قطاع غزة، بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرّة منذ 23 شهرا.

وأعلن نادي الزيتون الرياضي، عن استشهاد لاعب فريق كرة القدم مصطفى جمعة مطر، خلال قصف استهدفه برفقة عائلته بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونعى نادي شباب رفح لاعب الفريق الثاني سابقا، وأحد أبرز مشجعيه زهير الهمص، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في وقت سابق.

وارتقى أمس لاعب أندية خدمات النصيرات، والمشتل وخدمات البريج السابق وائل أبو دحروج، ونجله محمد لاعب نادي أهلي النصيرات، بعد استهداف منزلهما شمال قرية الزوايدة وسط قطاع غزة، اول من أمس.

من جانبه، نعى اتحاد كرة القدم الشهداء الرياضيين، مقدما التعزية لأسرهم، مؤكدا في ذات الوقت أنه سيواصل الضغط لفرض عقوبات على إسرائيل، بسبب انتهاكها للقوانين والأنظمة الدولية.

وفقدت الرياضة الفلسطينية عدداً كبيراً من أفرادها على مدار الأشهر الماضية، في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ومنهم من كان ينتظر الحصول على المساعدات الإنسانية.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حوالي 15 رياضياً فلسطينياً منذ مطلع سبتمبر الجاري، ليرتفع عدد شهداء الحركة الرياضية في فلسطين إلى حوالي 700 شهيداً، منهم أكثر من 355 لاعباً لكرة القدم، إلى جانب تدمير قوات الاحتلال 300 منشأة رياضية وكشفية في قطاع غزّة والضفة الغربية.

