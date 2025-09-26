فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

68 شركة جديدة متهمة بانتهاك حقوق الفلسطينيين

لليوم الـ 721.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة في غزَّة

ترامب: أعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق حول غزة

حماس تعلِّق على خطاب نتنياهو أمام الأمم المتَّحدة

8 أكاذيب كبرى روّجها نتنياهو في خطابه أمام الأمم المتحدة

47 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة.. وحصيلة جديدة لضحايا "لقمة العيش"

نتنياهو يستنسخ "أساليب هتلر" في غزة.. حرب نفسية أم جنون سياسي؟

مركز حقوقي: بث خطاب نتنياهو للنازحين في غزة دعاية قسرية وحرب نفسية

"القسام" تستهدف "ميركفاه" وجرافة "إسرائيلية" في مخيم الشاطئ

"مثال محزن على الجنون"... كيف علَّق "الإسرائيليُّون" على بثِّ خطاب نتنياهو بغزَّة؟

68 شركة جديدة متهمة بانتهاك حقوق الفلسطينيين

26 سبتمبر 2025 . الساعة 19:27 بتوقيت القدس
...
68 شركة جديدة متهمة بانتهاك حقوق الفلسطينيين
متابعة/ فلسطين أون لاين

أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تحديثًا لقاعدته الخاصة ببيانات الشركات المتورطة في أنشطة معينة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أدرج ما مجموعه 158 شركة من 11 دولة

وقالت المفوضية الأممية، في بيان صحافي، إن الشركات المدرجة في القائمة "متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينية"، من خلال مساهمتها في بناء أو دعم أو خدمة المستوطنات غير الشرعية بموجب القانون الدولي.

وتشمل القائمة شركات تعمل في مجالات مواد البناء والجرافات، إضافة إلى مزودي خدمات الأمن والسفر والضيافة.

وأكدت المفوضية في بيانها أن "هذا التقرير يشير إلى المسؤولية الأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق الشركات في سياقات النزاعات المسلحة، وضرورة ضمان ألا تساهم أنشطتها في انتهاكات حقوق الإنسان".

وبحسب التحديث الجديد، أبقت الأمم المتحدة على أسماء شركات كبرى مثل Airbnb وBooking.com وMotorola Solutions وTripAdvisor، بينما جرى شطب سبع شركات أخرى أبرزها الفرنسية ألستوم.

وأوضحت المفوضية أن معظم الشركات المدرجة في القائمة تتخذ مقارها في إسرائيل، بينما تتوزع بقية الشركات على دول مثل كندا والصين وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد تبنى في عام 2016 قرارًا يُلزم بإعداد قاعدة بيانات حول الشركات المنخرطة في دعم أو تطوير المستوطنات.

وصدرت القائمة للمرة الأولى عام 2020، فيما عجزت الأمم المتحدة عن تحديثها في بعض السنوات بسبب نقص الموارد.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد هاجمتا بشدة القائمة الأممية في نسختها الأولى، ووصفتها الحكومة الإسرائيلية حينها بأنها "استسلام مخزٍ لضغوط سياسية"، فيما اعتبرها مؤيدوها خطوة مهمة لمساءلة الاحتلال على انتهاكاته.

#الأمم المتحدة #الاحتلال #المستوطنات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة