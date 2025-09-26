ترامب: أعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق حول غزة

فلسطين أون لاين

26 سبتمبر 2025 . الساعة 19:09 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن اتفاقًا بشأن غزة بات قريبًا، مشيرًا إلى أن تفاصيله ستُعلن قريبًا.

وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى نيويورك: "أعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق حول غزة، وسنقوم بإطلاعكم على الأمر"، مؤكداً أن الاتفاق سيفضي إلى "إعادة الرهائن وإنهاء الحرب، وسيكون اتفاقًا يجلب السلام".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه نجح سابقًا في وقف سبع حروب، معلقًا: "أعتقد أننا الآن أمام اتفاق السلام الثامن".

وكان ترامب قد صرّح، الخميس، بأن محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من قادة المنطقة، جعلتهم "قريبين جدًا" من التوصل إلى اتفاق بخصوص غزة، مشددًا في الوقت ذاته على أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة.

والأربعاء، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر في البيت الأبيض، أنّ ترامب قد يعلن خلال الأيام المقبلة خطة لوقف الحرب على غزة، موضحةً أنه عرض خطوطها العريضة خلال اجتماعه مع قادة عرب ومسلمين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتعمل إدارته على نقاشها مع السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن.

وقالت القناة إن هذه هي المرة الأولى التي يقدّم فيها ترامب خطة أميركية لإنهاء الحرب في غزة منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبحسب أحد المصادر، شدّد ترامب أمام القادة العرب والمسلمين على ضرورة إنهاء الحرب بشكل عاجل، لافتاً إلى أن استمرارها يزيد من عزلة إسرائيل في العالم، متعهداً بمنع نتنياهو من ضم الضفة الغربية.

 

