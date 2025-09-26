"القسام" تستهدف "ميركفاه" وجرافة "إسرائيلية" في مخيم الشاطئ

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، استهداف دبابة ميركفاه واستهداف جرافة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في مدينة غزة.

وفي التفاصيل، قالت القسام، في منشور عبر صفحتها في "تليغرام":بعد عودتهم من خطوط القتال أكد مجاهدونا استهداف دبابة ميركفاه صهيوينة بقذيفة "الياسين 105" وعبوة " العمل الفدائي" واستهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم" في محيط مسجد أسامة بمخيم الشاطيء غرب مدينة غزة بتاريخ 23-09-2025م".

وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الجمعة، عن قصف مدينتي "أسدود" و"عسقلان" المحتلتين.

وقالت "سرايا القدس"، في منشور عبر صفحتها على "تليغرام": " قصفنا الأحد الماضي بصواريخ (بدر 3 ) مدينتي "أسدود" و"عسقلان" المحتلتين رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وفي بيان آخر قالت: "أكد مجاهدونا تمكنهم من استهداف دبابة "ميركافاه" صهيونية بقذيفة "تاندوم" عند تقاطع شارع العيون مع الجسر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، بتاريخ 23-09-2025م".

وبحسب إحصاءات رسمية لجيش الاحتلال، فقد قُتل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 910 جنود إسرائيليين، بينهم 464 في المعارك المباشرة داخل غزة، فيما أصيب 6271 عسكرياً بجروح متفاوتة.

ومن جانبها، تواصل الفصائل الفلسطينية التأكيد على أنها تخوض "معركة استنزاف مفتوحة"، حيث تنفذ عمليات متكررة ضد القوات المتوغلة، مستخدمةً الكمائن والعبوات المتفجرة والقذائف الموجهة، وهو ما يعكس – بحسب محللين – إصرار المقاومة على مواصلة القتال رغم الكلفة الإنسانية الباهظة.