47 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة.. وحصيلة جديدة لضحايا "لقمة العيش"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، أن 47 شهيدًا و142 إصابة جديدة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع ارتفعت إلى 65,549 شهيدًا 167,518 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأضاف التقرير أن الفترة الممتدة من 18 مارس 2025 وحتى اليوم شهدت 12,956 شهيدًا و55,477 إصابة، فيما ارتفع عدد شهداء "شهداء لقمة العيش" إلى 2,543 شهيدًا وأكثر من 18,614 إصابة، بينهم 5 شهداء و33 إصابة خلال الساعات الأخيرة نتيجة استهداف المواطنين أثناء انتظار المساعدات.

ودعت وزارة الصحة ذوي الشهداء والمفقودين إلى استكمال بياناتهم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية الخاصة بالوزارة، مؤكدة أن التفاصيل والإحصائيات التفاعلية متاحة للجمهور عبر موقعها الرسمي.