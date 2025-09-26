انسحاب وفود دوليَّة مع بدء كلمة نتنياهو في الأمم المتَّحدة

متابعة/ فلسطين أون لاين

في مشهد متوقع، أظهرت مقاطع فيديو مباشرة انسحاب جماعي لوفود الدول المشاركة، عند بدء كلمة رئيس حكومة الاحتلال (المطلوب للجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب) وذلك قبيل بدء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشهد منبر الأمم المتحدة الحالي دعما غير مسبوق لفلسطين تجسدت ذروته في اعتراف دول- تعد من الحلفاء الأبرز لإسرائيل- بالدولة الفلسطينية في ضربة قاسية لدولة الاحتلال.

بدورها، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أن البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة قامت بتعميم رسالة رسمية على البعثات الدبلوماسية في نيويورك، تحث فيها على تنظيم "انسحاب جماعي" ومُنسَّق خلال إلقاء نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت فلسطين المحتلة.

وتهدف الخطوة، وفق الرسالة، إلى "إرسال رسالة واضحة إلى نتنياهو وحكومته بأن لا أحد مستعد للتواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والاحتلال غير القانوني"، مع ضمان تصوير المشهد أمام الجمهور العالمي.





واستجاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، لطلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بنشر مكبرات صوت في مناطق بقطاع غزة، ليجبر السكان على سماع خطابه المرتقب في الأمم المتحدة.

ووفقا لصور متداولة في غزة، نشر جيش الاحتلال مكبرات الصوت على شاحنات تجوب العديد من مناطق القطاع، وقال مصادر لوسائل إعلام عبرية، إن الهدف هو الحرب النفسية، قال ضابط كبير: "هذه فكرة جنونية، لا أحد يفهم الفائدة العسكرية من ذلك".

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية طلب مكتب نتنياهو من الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة وضع مكبرات صوت في نقاط مختلفة داخل غزة، ليتمكن سكان القطاع من سماع خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة.

وتقول مصادر في جيش الاحتلال، إن طلب مكتب نتنياهو بث الخطاب لسكان القطاع قد يشكل خطرًا عملياتيًا على الجنود الذين سيضطرون إلى مغادرة الدفاعات ومناطق تجمعهم من أجل وضع مكبرات الصوت.