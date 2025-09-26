طائرات الاحتلال تقصف برج الإيطالي غربي مدينة غزَّة

قصف طيران الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الجمعة، برج المجمع الإيطالي السكني في حي النصر غربي مدينة غزة.

وأكدت مصادر صحفية، أن غارة "إسرائيلية" استهدفت برج الإيطالي السكني في حي النصر غربي مدينة غزة، مشيرةً إلى أنه خلال 30 دقيقة شنَّ طيران الاحتلال أكثر من 10 غارات على حي النصر ومخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

ويذكر، أنَّ “المجمع الإيطالي” يضم 17 طابقا بمساحة تقدر بنحو 6 آلاف متر مربع، ويضم 50 وحدة سكنية، وكذلك مجمعًا تجاريًا مكونًا من 80 محلًا تجاريًا، و30 مكتبًا ومواقف سيارات.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت ذات البرج بغارات عنيفة خلال الحرب التي شنها على القطاع في 2014 ودمر أجزاء واسعة منه، فيما تم الانتهاء من إعادة إعماره قبل أشهر من اندلاع الإبادة الجماعية.

وباتت أبراج غزة هدفا للقصف "الإسرائيلي" منذ بداية الحرب، إذ دُمّر معظمها أو تضرر بشدة، ولم تسلم من إعادة الاستهداف مرات أخرى. وغالبا ما تحيط بهذه الأبراج خيام نازحين من أحياء منكوبة مثل الزيتون والشجاعية وبيت لاهيا وجباليا.

المصدر / فلسطين أون لاين