مستوطنون يقتحمون محيط منزل جنوب بيت لحم

اقتحم مستوطنون، اليوم الجمعة، محيط منزل عائلة صويص جنوب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت منظمة البيدر الحقوقية، بأن مستوطنين واصلوا اقتحام محيط منزل عائلة صويص في منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم، وسط حالة من التوتر والخوف بين الأهالي من تعرضهم لأي اعتداء.

وأوضحت أن هذه الاقتحامات تأتي ضمن سلسلة من الممارسات الاستفزازية التي ينفذها المستوطنون بهدف التضييق على السكان وتهديد حياتهم اليومية.

وأكدت أن العائلات متمسكة بالبقاء في منازلها والدفاع عن أراضيها رغم هذه الأعمال الاستفزازية.

