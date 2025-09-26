فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جيش عالمي لتحرير فلسطين يزيح العالم يساراً

"أوكسفام" تدعو لمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها بحقِّ العاملين في المجالين الإنساني والطبي بغزَّة

حماس: جرائم الاحتلال بحقِّ الإعلاميين بغزَّة لن تسقطَ بالتَّقادمُ ولن تحجبَ الحقيقة

حماس: اعتقالات الاحتلال في نابلس انعكاس لذعره ولن تكسر إرادة شعبنا

تراجع أسعار الذهب عالميًا

لليوم الـ 721.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة في غزَّة

لازاريني: الاحتلال قتّل نحو 370 من موظفي "أونروا" بغزة

سرايا القدس تستهدف قوة "إسرائيلية" بكمين مركب في جنين

"كم يدفعون له؟".. ابنة سيناتور أمريكي تكشف ترويج والدها لأكاذيب "إسرائيل"

هاريس: ما يحدث للفلسطينيين شنيع وترامب منح نتنياهو شيكًا على بياض

مستوطنون يقتحمون محيط منزل جنوب بيت لحم

26 سبتمبر 2025 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
...
صورة أرشفية

اقتحم مستوطنون، اليوم الجمعة، محيط منزل عائلة صويص جنوب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت منظمة البيدر الحقوقية، بأن مستوطنين واصلوا اقتحام محيط منزل عائلة صويص في منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم، وسط حالة من التوتر والخوف بين الأهالي من تعرضهم لأي اعتداء.

وأوضحت أن هذه الاقتحامات تأتي ضمن سلسلة من الممارسات الاستفزازية التي ينفذها المستوطنون بهدف التضييق على السكان وتهديد حياتهم اليومية.

وأكدت أن العائلات متمسكة بالبقاء في منازلها والدفاع عن أراضيها رغم هذه الأعمال الاستفزازية.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اقتحامات المستوطنين #اقتحام في الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة