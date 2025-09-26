حماس: اعتقالات الاحتلال في نابلس انعكاس لذعره ولن تكسر إرادة شعبنا

فلسطين أون لاين

26 سبتمبر 2025 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الرحمن شديد، أن حملات الاعتقال المسعورة والمتصاعدة التي تشنها قوات الاحتلال في مختلف محافظات الضفة الغربية، والتي تركزت بشكل خاص فجر اليوم في نابلس، هي انعكاس لحالة الذعر والارتباك التي يعيشها الاحتلال.

وأوضح شديد، اليوم الجمعة، أن هذه الاعتقالات التي طالت أسرى محررين وصحفيين وأكاديميين ونوابًا في المجلس التشريعي، تؤكد أن الاحتلال يواصل سياسة القمع الممنهج لتكميم الأفواه وضرب البنية الوطنية والمجتمعية، في محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني عبر الاعتقال والبطش.

وشدد على أن هذه الاعتقالات والملاحقات لن تفلح في ثني أبناء الشعب الفلسطيني عن مواصلة طريق المقاومة والصمود، بل ستزيد من حالة الغضب الشعبي والتمسك بالحقوق الوطنية ورفض كل محاولات الضم والتهجير والسيطرة على الضفة.

ودعا شديد جماهير الشعب الفلسطيني إلى تصعيد حالة التضامن والإسناد للأسرى وعائلاتهم، مؤكداً أهمية توحيد كل الجهود القانونية والحقوقية والإنسانية لدعم الأسرى البواسل وحقهم في الحرية.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

